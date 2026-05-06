Μήνας ουσιαστικής έναρξης της προεκλογικής περιόδου αλλά και ζυμώσεων στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης αποτελεί ο Μάιος για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς την Πέμπτη συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ από τις 15 έως τις 17 Μαΐου θα γίνει το 16ο συνέδριο του κόμματος. Αυτό που επιδιώκει η Πειραιώς είναι η αύξηση κι άλλο της συσπείρωσης αλλά και η έξοδος από την εσωστρέφεια.

Και μπορεί να έχουν ακουστεί αλλά και να έχουν γραφτεί πολλά για τη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ., ειδικά μετά και την επιστολή των 5 βουλευτών, οι οποίοι μέσω της αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους στόχευαν τον Άκη Σκέρτσο, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ζυμώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αλλά και τα σήματα που λαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου δεν προμηνύουν μια συνεδρίαση υψηλών τόνων.

Σχεδόν 30 βουλευτές αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να λάβουν το λόγο και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιοι εξ αυτών θα ασκήσουν κριτική για συγκεκριμένες αποφάσεις. Ωστόσο, αυτή η κριτική θεωρείται εποικοδομητική και σχεδόν ποτέ δεν έλειψε από το συγκεκριμένο κόμμα και τη λειτουργία του.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δεχθεί κάποιους εκ των 5 βουλευτών στο γραφείο του, ενώ ζυμώσεις έγιναν και σε κοινοβουλευτικά πηγαδάκια στη Βουλή, με την Ντόρα Μπακογιάννη, για παράδειγμα, να ζητάει από τους συναδέλφους της να μην επιτρέψουν στους πολιτικούς τους αντιπάλους να μετατρέψουν τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Πέρα όμως από τα εσωκομματικά, στην κυβέρνηση προσδίδουν και άλλο ένα χαρακτηριστικό στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Πέμπτης. Όπως λένε, εκεί θα κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης και, μάλιστα, τη χαρακτηρίζουν ιστορικής σημασίας Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο πυρήνας των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας θα προέρχεται από τους ίδιους τους βουλευτές

Όπως εξηγούν, ο πυρήνας των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας θα προέρχεται από τους ίδιους τους βουλευτές με εισηγητή τον έμπειρο κοινοβουλευτικό, Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ήδη έχουν επεξεργαστεί προτάσεις που έχουν καταθέσει τουλάχιστον 50 γαλάζιοι βουλευτές.

Ένας από τους λόγους που θεωρείται σημαντική η διαδικασία προς τη συνταγματική αναθεώρηση είναι μέσα από τις θέσεις που θα προβάλλει το κυβερνών κόμμα να προσεγγίσει κοινά τα οποία στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να απομακρύνθηκαν από την κυβερνώσα παράταξη.

Ο πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί την αμφισβήτηση του πυρήνα της πολιτικής του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει με προσοχή τους βουλευτές του, όπως το κάνει πάντα. «Ποτέ η Ν.Δ. δεν πυροβόλησε τα πόδια της και δεν θα το κάνει ούτε τώρα», τόνιζε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Και αφού γίνει αποδέκτης ακόμα και παραπόνων και κριτικής για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους αλλά και των υπουργείων, με κάποιους εκ των υπουργών να θεωρούνται δυσπρόσιτοι, θα τοποθετηθεί.

Αυτό που ξεκαθαρίζουν είναι ότι από τη μία ο πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί την αμφισβήτηση του πυρήνα της πολιτικής του, αλλά από την άλλη δεν θα κλείσει τ’ αυτιά του, ειδικά απέναντι σ’ εκείνους, τους βουλευτές του, που εκφράζουν μεγάλο μέρος της κομματικής βάσης.

Και ενόψει και του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει και τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα για να πετύχει την αυτοδυναμία.