Για τις εκλογές, που όπως διαμήνυσε θα γίνουν το 2027, μίλησε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί της Τρίτης 28/4 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ενώ αναφέρθηκε στην επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Εστιάζοντας στην ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ με κριτική στο επιτελικό κράτος ο Παύλος Μαρινάκης συνομιλώντας με την Νίκο Χατζηνικολάου τόνισε: «Είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει και επιτυχίες του επιτελικού κράτους και θέτει προβληματισμούς. Αυτή είναι η ΝΔ, είναι το κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου και οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μας και πολλοί έχουν υπάρξει και υπουργοί. Ο κ. Οικονόμου ήταν και προκάτοχός μου και ξέρει πώς δουλεύει το επιτελικό κράτος. Και πόσα πρέπει να βελτιωθούν. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που κάνουν συνέδριο μόνο για να πουν με ποιους δεν θα κυβερνήσουν. Εμείς και προσυνέδρια και συνέδριο αλλά και επαφή με την κοινωνία θα έχουμε με αυτά τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 τόνισε: «Είναι ξεκαθαρισμένο από τον πρωθυπουργό. Σεβαστές οι εισηγήσεις, οι απόψεις, αλλά ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει πριν απ’ όλους».

Επίσης χαρακτήρισε αστήριχτη, αβάσιμη και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία την κατηγορία του Νίκου Ανδρουλάκη κατά της Δικαιοσύνης, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

«Περιμένουμε το αίτημα, την τεκμηρίωση και θα τοποθετηθούμε στη Βουλή. Πιστεύω ότι το κίνητρο είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος. Άρα θα απαντήσουμε στη Βουλή. Είναι σοβαρή υπόθεση και ήδη έχει γίνει εξεταστική και έχει συνεδριάσει η ΕΦΚΔ και έχουμε τρεις διατάξεις της δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λένε από την αντιπολίτευση ότι είναι διορισμένος από την κυβέρνηση. Γνωρίζει όλα τα ζητήματα αυτά πολύ καλά και ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του δικαστικού κλάδου και είναι η υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση κατά πλειοψηφία ο κ. Τζαβέλλας. Η αντιπολίτευση λέει ότι η υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση η κα Αδειλίνη και ο κ. Ζήσης άνθρωποι με μακρά πορεία δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θέλουν να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε α λα καρτ τη δικαιοσύνη. Είναι επικίνδυνο το μονοπάτι αυτό και απρόβλεπτες οι συνέπειες. Είναι θεσμικός κατήφορος» υπογράμμισε.

«Ο κ. Ανδρουλάκης υπολείπεται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός γιατί αυτή την εβδομάδα δεν ασχολήθηκε για το πλεόνασμα ή δεν έβγαλε ανακοίνωση για την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου και συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την εθνική σχολή δικαστών και εισαγγελέων. Συμπεριφέρεται ως ένας εν δυνάμει υποψήφιος για τη σχολή εισαγγελέων» τόνισε.