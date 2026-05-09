Έξαλλοι είναι οι ποδοσφαιριστές της Μαρσέιγ, με την απόφαση της διοίκησης να τους κλείσει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, λόγω των κακών αποτελεσμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την συμπεριφορά του Μέισον Γκρίνγουντ, ακολούθησε η ακόμη πιο κακή αντίδραση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο επιθετικός της Γαλλικής ομάδας, πήρε έναν πυροσβεστήρα και ψέκασε τον εκπρόσωπο της διοίκησης, Μπομπ Ταρί, ο οποίος είχε αναλάβει την επίβλεψη των παικτών στο προπονητικό κέντρο.

Φυσικά ο Ομπαμεγιάνγκ μετά από την αντίδρασή του αυτή έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Χάβρη.