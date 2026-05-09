Στις 20 Απριλίου 2026, η Apple έκανε μία ανακοίνωση που λίγοι περίμεναν. Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μετά από 15 χρόνια. Στη θέση του έρχεται ο Τζον Τέρνους. Η ανακοίνωση ήρθε χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς διαρροές.

Ο Τζον Τέρνους δεν είναι το συνηθισμένο προφίλ διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι μηχανολόγος μηχανικός που πέρασε 25 χρόνια μέσα στην Apple σχεδιάζοντας κάθε σημαντική συσκευή που έχει βγει από την εταιρεία. Το iPhone, το iPad, το Apple Watch, τα AirPods, το Vision Pro. Όλα.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που λίγοι αναφέρουν όταν μιλούν για τον Τέρνους. Στη διπλωματική του εργασία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, έφτιαξε ένα μηχανικό βραχίονα τροφοδοσίας που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τετραπληγικούς μέσω κινήσεων κεφαλής. Ένα αντικείμενο που λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα, με μηχανικά μέσα, για ανθρώπους που δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Ο τρόπος που κάποιος σκέφτεται στα 22 του χρόνια λέει πολλά για το πώς θα εξελιχθεί.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο Τιμ Κουκ θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ο Τέρνους τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και του προσώπου της Apple στο ευρύ κοινό.

Τι αφήνει πίσω του ο Κουκ

Για να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, πρέπει πρώτα να καταλάβει τι αφήνει πίσω του ο Τιμ Κουκ.

Υπό την ηγεσία του, η χρηματιστηριακή αξία της Apple εκτοξεύτηκε από περίπου 350 δισ. δολάρια σε 4 τρισεκατομμύρια, αύξηση πάνω από 1.000%, ενώ τα ετήσια έσοδα σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, από 108 δισ. δολάρια το 2011 σε πάνω από 416 δισ. δολάρια το 2025.

Ο Κουκ ήταν ο τέλειος διάδοχος του θρύλου Στιβ Τζομπς για έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο: να πάρει την οραματική αταξία του Τζομπς και να τη μετατρέψει σε βιομηχανική τάξη. Να ανοίξει τις αγορές της Κίνας, της Ινδίας, της Λατινικής Αμερικής. Να κάνει την Apple αξιόπιστη σε κλίμακα που ο Τζομπς δεν είχε ποτέ ανάγκη να αποδείξει.

Τώρα η κλίμακα αυτή υπάρχει. Και χρειάζεται κάποιον που να ξέρει τι να φτιάξει μέσα σε αυτή.

Η άγνωστη δεκαετία πριν από την Apple

Ο Τέρνους αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας το 1997 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού. Ήταν παράλληλα κολυμβητής, κατακτώντας πρώτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο και στα 200 μέτρα μεικτό σε πανεπιστημιακή διοργάνωση. Το κολύμπι, ως γνωστόν, είναι αθλητισμός επανάληψης και ακρίβειας. Ο χρόνος στο νερό δεν συγχωρεί λάθη.

Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε ως μηχανολόγος στην Virtual Research Systems, μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες εικονικής πραγματικότητας της δεκαετίας του ’90, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό κρανών εικονικής πραγματικότητας. Λίγοι θυμούνται αυτή την εταιρεία σήμερα. Αλλά εκεί ο Τέρνους έμαθε κάτι κρίσιμο: πώς να σχεδιάζεις τεχνολογία που φοριέται, γίνεται ένα με το ανθρώπινο σώμα και πρέπει να αισθάνεται φυσική στον χρήστη.

Αυτή η εμπειρία θα αποδεικνυόταν σχεδόν προφητική δύο δεκαετίες αργότερα, όταν η Apple θα παρουσίαζε το Vision Pro και όταν θα σχεδίαζε τα έξυπνα γυαλιά που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Το ξεκίνημα

Ο Τέρνους εντάχθηκε στην Apple το 2001, αξιοποιώντας την εμπειρία του στις συσκευές εικονικής πραγματικότητας για να γίνει μέλος της ομάδας σχεδιασμού προϊόντων. Η πρώτη του δουλειά ήταν η ανάπτυξη της Apple Cinema Display.

Ήταν η εποχή που ο Στιβ Τζομπς μόλις είχε επιστρέψει στην Apple μετά από 12 χρόνια εξορίας. Το 1985 είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εταιρεία που ο ίδιος είχε συνιδρύσει, μετά από σύγκρουση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο Τζον Σκάλεϊ. Έφτιαξε στο ενδιάμεσο τη NeXT, μια εταιρεία υπολογιστών με προηγμένο λογισμικό, και όταν η Apple εξαγόρασε τη NeXT το 1997 έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Τζομπς επέστρεψε μαζί της.

Το iMac είχε σώσει την εταιρεία από την χρεοκοπία. Το iPod ήταν στα σκαριά. Η Apple ήταν ήδη σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ιστορίας της, και ο Τέρνους εντάχθηκε στην αρχή σε μια ομάδα που έφτιαχνε οθόνες.

Η άνοδος

Η πορεία του μέσα στην εταιρεία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θεαματική, αλλά ήταν ακριβής. Το 2013 έγινε αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού, με αρμοδιότητα πάνω στο Mac και στο iPad. Σύμφωνα με την Apple, είχε δουλέψει σε κάθε γενιά και μοντέλο iPad που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Αυτό, σημαίνει ότι ήταν παρών, ότι έπαιρνε αποφάσεις, ότι γνώριζε κάθε συμβιβασμό που έγινε για να χωρέσει μια μπαταρία κάπου, για να κρατηθεί το βάρος κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, για να αντέχει το γυαλί χωρίς να αυξηθεί το πάχος.

Ήταν επίσης ένας από τους κινητήριους μοχλούς για τη δημιουργία του iPadOS, επιχειρηματολογώντας ότι το iPad δεν εκμεταλλευόταν πλήρως τις δυνατότητες του υλικού, επειδή το λογισμικό δεν ήταν σχεδιασμένο για τη μεγαλύτερη οθόνη και τον ισχυρότερο επεξεργαστή.

Το 2020 ανέλαβε το τμήμα υλικού του iPhone, και το 2021, όταν ο Νταν Ρίτσιο αποχώρησε για να επικεντρωθεί στο Vision Pro, ο Τέρνους προήχθη σε ανώτατο αντιπρόεδρο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο προϊόντων που αντιπροσώπευαν περίπου το 80% των εσόδων της εταιρείας. Με άλλα λόγια, παρέλαβε κάθε συσκευή που η Apple έχει πουλήσει, πουλάει και σχεδιάζει να πουλήσει.

Ο άνθρωπος που άλλαξε τη νοοτροπία

Υπάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της Apple και που λέει πολλά για τον Τέρνους. Για χρόνια, η εταιρεία είχε ακολουθήσει μια φιλοσοφία σχεδιασμού που έβαζε την αισθητική πάνω από όλα. Λεπτότερες συσκευές, ακόμα και αν αυτό σήμαινε προβλήματα με θερμοκρασία ή διάρκεια μπαταρίας. Πιο στρογγυλές γωνίες, ακόμα και αν αυτό επηρέαζε τη λειτουργικότητα.

Πρώην και νυν εργαζόμενοι είπαν στο Bloomberg ότι ο Τέρνους ανέτρεψε αυτή την τάση, επαναφέροντας την ποιότητα ως το πρωτεύον κριτήριο σχεδιασμού. Τα MacBook σταμάτησαν να έχουν το πρόβλημα στο πληκτρολόγιο που ταλαιπώρησε χιλιάδες χρήστες για χρόνια, ενώ τα iPhone άρχισαν να χτίζουν εκ νέου φήμη για αντοχή και αξιοπιστία.

Τεχνητή νοημοσύνη σε έναν κόσμο που δεν περιμένει

Σήμερα, ο Τέρνους παραλαμβάνει μια εταιρεία που αντιμετωπίζει ένα παράδοξο: είναι ταυτόχρονα η πιο κερδοφόρα εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο και η πιο πίσω στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανταγωνιστές της, από τη Microsoft μέχρι την Google και τη Meta, δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple έχει παρουσιάσει τη δική της στρατηγική, βασισμένη στη φιλοσοφία ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί κατά κύριο λόγο στη συσκευή, χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές. Είναι μια ευφυής τοποθέτηση από πλευράς ιδιωτικότητας. Αλλά απαιτεί κάτι που λίγες εταιρείες διαθέτουν: επεξεργαστές που κάνουν τη δουλειά αυτή στη συσκευή, αποδοτικά και γρήγορα.

Η φιλοσοφία του Τέρνους για τα προϊόντα είναι σαφής: η Apple δεν σκέφτεται πώς να στείλει τεχνολογία στην αγορά, αλλά πώς να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να δημιουργήσει εξαιρετικές εμπειρίες για τους χρήστες. Αυτή η πρόταση αποκτά ιδιαίτετη βαρύτητα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο που έφτιαξε κυριολεκτικά κάθε σημαντικό προϊόν της εταιρείας τα τελευταία 15 χρόνια.

Τα έξυπνα γυαλιά και η επόμενη κατηγορία

Η Apple δοκιμάζει τέσσερα διαφορετικά σχέδια για έξυπνα γυαλιά με στόχο κυκλοφορία το 2027, ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την προεπαγγελματική εμπειρία του Τέρνους στον σχεδιασμό κρανών εικονικής πραγματικότητας. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε σχεδιάζοντας συσκευές εικονικής πραγματικότητας στα 20 του, επιστρέφει τριάντα χρόνια αργότερα για να ορίσει το μέλλον της κατηγορίας.

Παράλληλα η Apple ετοιμάζει αναβαθμισμένο Siri, νέα προϊόντα για το έξυπνο σπίτι, το πρώτο MacBook με οθόνη αφής. Ο Τέρνους παραλαμβάνει μια εταιρεία με δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν.

Η διαφορά ενός διευθύνοντος συμβούλου με μηχανικό υπόβαθρο

Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός διευθύνοντος συμβούλου που μαθαίνει τα προϊόντα της εταιρείας και ενός που τα έφτιαξε. Η διαφορά δεν είναι μόνο τεχνικής φύσης.

Ένας μηχανολόγος δεν ξεχνά ποτέ ότι η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Η μπαταρία έχει όρια. Το κράνος έχει όρια. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία χρειάζεται η Apple για να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί μέσα στη συσκευή, όχι κάπου σε ένα απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων.

Με τον Τέρνους, η Apple επιστρέφει στη φιλοσοφία του «ανθρώπου των προϊόντων» στην κορυφή, επιλέγοντας έναν εσωτερικό αντί για εξωτερικό ηγέτη. Και η επιλογή αυτή είναι στρατηγική γιατί η Apple πιστεύει ότι το επόμενο κεφάλαιο δεν θα κριθεί από τις πωλήσεις ή τις εξαγορές, αλλά από το τι θα κατασκευαστεί.

Ο Κουκ φεύγει, αλλά… παραμένει

Ο Τιμ Κουκ δεν φεύγει πραγματικά. Ο ίδιος δήλωσε ότι η απόφαση βασίστηκε στη συνάρτηση τριών παραγόντων: η σημαντική απόδοση της εταιρείας, ο εξαιρετικός χάρτης πορείας των προϊόντων, και η ετοιμότητα του Τέρνους να αναλάβει.

Το ότι επέλεξε τον Τέρνους δείχνει το πού πιστεύει ότι βρίσκεται η εταιρεία και πού πρέπει να πάει. Ο Κουκ τον χαρακτήρισε ως κάποιον με «το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά για να ηγηθεί με ακεραιότητα». Είναι η περιγραφή ενός ανθρώπου που δεν χρειάζεται να μάθει τι κάνει η Apple, επειδή ήδη το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Κάθε συσκευή που έχει βγει από την Apple τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει περάσει από τα χέρια του Τέρνους. Η ερώτηση δεν είναι αν ξέρει να φτιάχνει. Η ερώτηση είναι αν ένας άνθρωπος που σκέφτεται σε υλικό, σε βάρος και σε θερμοκρασία, μπορεί να σκεφτεί εξίσου καλά σε μετοχές, σε αγορές και σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια προσδοκιών.