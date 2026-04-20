Η Apple προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση της κορυφής της διοίκησής της, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ηγεσία της εδώ και χρόνια. Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και μεταβαίνει σε ρόλο εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τη σκυτάλη της καθημερινής διοίκησης αναλαμβάνει ο Τζον Τέρνους, μέχρι σήμερα επικεφαλής του τομέα Hardware Engineering.

Η μετάβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Έως τότε, ο Κουκ θα παραμείνει κανονικά στο τιμόνι της εταιρείας, συνεργαζόμενος στενά με τον διάδοχό του ώστε να διασφαλιστεί ομαλή συνέχεια στη λειτουργία και τη στρατηγική της Apple.

Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την ηγεσία

Ο Τζον Τέρνους θεωρείται από τα πιο έμπειρα και επιδραστικά στελέχη της Apple, με διαδρομή που ξεπερνά τα δύο δεκαετίες στην εταιρεία. Εντάχθηκε στο δυναμικό της το 2001, στον τομέα του σχεδιασμού προϊόντων, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή της τεχνολογικής της ανάπτυξης ως επικεφαλής του hardware engineering.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται η συμβολή του σε εμβληματικά προϊόντα όπως το iPhone, το iPad, το Mac και το Apple Watch. Στελέχη της εταιρείας τον περιγράφουν ως συνδυασμό τεχνικής σκέψης και καινοτόμου αντίληψης, στοιχεία που τον έφεραν στο επίκεντρο της διαδοχής.

Η εποχή Κουκ και η παρακαταθήκη του

Ο Τιμ Κουκ, που ανέλαβε την ηγεσία της Apple το 2011 μετά τον Στιβ Τζομπς, αφήνει πίσω του μια περίοδο εντυπωσιακής ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Υπό τη διοίκησή του:

Η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε από περίπου 350 δισ. δολάρια σε σχεδόν 4 τρισ. δολάρια

Η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες συσκευών και υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες όπως το iCloud, το Apple Pay και το Apple Music εξελίχθηκαν σε πυλώνα άνω των 100 δισ. δολαρίων

Στον νέο του ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος, ο Κουκ θα διατηρήσει ενεργή παρουσία σε στρατηγικές αποφάσεις, με έμφαση σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και θεσμικών σχέσεων.

Παράλληλα με την αλλαγή ηγεσίας, η Apple προχώρησε και σε περαιτέρω αναδιοργάνωση του ανώτατου management, με τον Τζόνι Σρούτζι να αναλαμβάνει τη θέση του Chief Hardware Officer, ενισχύοντας τον τεχνολογικό πυρήνα της εταιρείας.