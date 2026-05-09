Αντιστροφά μετρούν οι δικαιούχοι για την πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου 2026.
Οι συντάξεις θα αρχίσουν να πληρώνονται από τις 26 Μαΐου 2026.
- Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώ και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ.
- Η επόμενη φάση καταβολών είναι την την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Αυτή την ημέρα, θα πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.
- Πληρωμές στις 28 Μαΐου θα γίνουν για τις προσωρινές συντάξεις για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.