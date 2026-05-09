Με το ενδιαφέρον σε Λάρισα και Σέρρες συνεχίζονται σήμερα τα play out στο πρωτάθλημα της Super League.

Στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά, στην Λάρισα η ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με τον Αστέρα Aktor και στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα κοντραριστεί με τον Παναιτωλικό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

16:00 NOVASPORTS 2

Ο Πανσερραϊκός προέρχεται από την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ, αποτέλεσμα που τον κράτησε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα έχει 28 βαθμούς και θέλει με νίκη να κάνει μεγάλο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη η Κηφισιά με τη νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού είναι στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ΑΕΛ NOVIBET-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

17:00 COSMOTE SPORT 1

Η ΑΕΛ Novibet, βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 31 Ιανουαρίου. Στην σημερινή αναμέτρηση η νίκη είναι μονόδρομος αν θέλει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Από την άλλη, ο Αστέρας μπορεί να είναι και αυτός στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά έχει καλύτερη ψυχολογία μετά τη νίκη με 4-2 επί του Ατρομήτου και θέλει να φύγει από τη Λάρισα με το «τρίποντο».

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Ατρόμητος και Παναιτωλικός ηττήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική από Αστέρα και Κηφισιά και θέλουν τη νίκη για λόγους γοήτρου. Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μουντέ και του Παπαδόπουλου. Από τη άλλη ο Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Χρήστο Σιέλη.