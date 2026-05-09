Η Αθήνα κινείται πλέον σε ρυθμούς Metallica, καθώς η ιστορική μπάντα επιστρέφει στη χώρα μας ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια για μια συναυλία που αναμένεται να μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε ένα τεράστιο rock σκηνικό.

Περισσότεροι από 80.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο, σε μια βραδιά που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Ο ενθουσιασμός, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στους χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος, αλλά φαίνεται πως διακατέχει και τα ίδια τα μέλη της μπάντας. Τα ξημερώματα, περίπου στις 6 το πρωί, οι Metallica δημοσίευσαν μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram γράφοντας: «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»!

Η φρενίτιδα γύρω από τη συναυλία έχει ήδη αποτυπωθεί και στα αναμνηστικά προϊόντα, καθώς μπλουζάκια, t-shirts και συλλεκτικά είδη εξαφανίζονται με γρήγορους ρυθμούς από τα stands των πωλήσεων ενώ το αδιαχώρητο επκράτησε στο pop-up κατάστημα του συγκροτήματος στην Τεχνόπολη.

Ανάμεσα όμως στα αντικείμενα που έχουν ξεχωρίσει, υπάρχει ένα που θεωρείται ήδη συλλεκτικό και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ξανά.

Πρόκειται για την ειδική αφίσα της συναυλίας, δημιουργία του Juan Ma Orozco, η οποία είναι εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική αισθητική. Στο artwork απεικονίζονται σκελετοί ντυμένοι με αρχαιοελληνικές πανοπλίες, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μορφή που κρατά ασπίδα διακοσμημένη με το κεφάλι της Μέδουσας.

Δείτε την εκπληκτική αφίσα:

Eνόψει της συναυλίας, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ μέχρι και αύριο 10 Μαΐου.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.