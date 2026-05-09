Έτοιμη να ανέβει στον θρόνο του Basketball Champions League είναι η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει τη Ρίτας Βίλνιους στο «Palau Municipal d’Esports» της Μπανταλόνα, στον τελικό του Final Four.

Η Ένωση θέλει να ανέβει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το 2018 και την τότε κατάκτηση της κούπας, κόντρα στη Μονακό.

Στα θετικά πως ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της και τους φιλάθλους της.

Στον ημιτελικό η Ένωση κέρδισε την δύο φορές κάτοχο του τίτλου Μάλαγα με 78-65. Από την άλλη, η Ρίτας κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει την Τενερίφη, με 87-69.

Ούτε η ομάδα της Λιθουανίας αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έτσι οι δύο αντίπαλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρατάξουν τις καλύτερες δυνατές πεντάδες.

Ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4. Νωρίτερα (18:00) θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός μεταξύ της Μάλαγα και της Τενερίφης.