Σε μια λογική tabula rasa επιχειρείται αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα πατίνια. Η εν πολλαίς αμαρτίαις γηράσασα νομοθεσία στον κλάδο των μεταφορών δείχνει ότι αλλάζει σε πολλούς τομείς, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος δίχως όμως αυτό να οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς όπως τα ηλεκτρονικά πατίνια.

Ήδη έντονες ανησυχίες έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια σχετικά με τα πατίνια σε ελληνικές πόλεις, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

Ο ΣΕΣ αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρικό πατίνι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο αστικής μετακίνησης, φιλικό προς το περιβάλλον που συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.

Ωστόσο η θετική του συμβολή στην πόλη εξαρτάται άμεσα από την ασφάλεια του χρήστη και τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο.

Πλέον στα σκαριά είναι οι νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στον απόηχο των σοβαρών ατυχημάτων ανηλίκων που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους, κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως στα καινούργια μέτρα προβλέπεται «η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη».

Παράλληλα, προανήγγειλε υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης (και για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια), καλύπτοντας πιθανές ζημιές και ατυχήματα, ενώ είπε πώς θα μπει τέλος στο, «φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται, να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς».

Για τους παραβάτες προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας σχετικά με το αν διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Μέσο Μεταφοράς

Σύμφωνα με τον ΣΕΣ είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι, αλλά ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον, με συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο. Η ομαλή ένταξη του στον αστικό ιστό δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια αναγκαία λύση για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η αξία του έγκειται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, καλύπτοντας π.χ. το λεγόμενο «τελευταίο μίλι» (last mile) ή τη διαδρομή από την κατοικία προς στάσεις και σταθμούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος), την μετακίνηση κατοικία – γειτονιά / σχολείο κτλ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΣ η ιδιαιτέρως αυξημένη επικινδυνότητα από τα ηλεκτρικά πατίνια, πηγάζει από τα εξής κατασκευαστικά και δυναμικά χαρακτηριστικά:

Η πλήρης έκθεση του χρήστη σε κάθε είδους σύγκρουση, λόγω της μηδενικής παθητικής προστασίας.

Η πολύ μικρή διάμετρος τροχών, που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανατροπής σε ανωμαλίες και κακοτεχνίες του οδοστρώματος.

Το υψηλό κέντρο βάρους του όρθιου οδηγού με τη μικρή βάση του οχήματος περιορίζει τη σταθερότητα και καθιστά τους ελιγμούς έκτακτης ανάγκης εξαιρετικά δυσχερείς και επίφοβους για απώλεια ισορροπίας.

Το μικρό βάρος του οχήματος σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες έχει ως αποτέλεσμα υψηλές επιταχύνσεις και τελικές ταχύτητες.

Το μικρό μέγεθος του οχήματος μειώνει την έγκαιρη αντιληπτότητά τους από οδηγούς άλλων οχημάτων ιδιαίτερα σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού, σε διασταυρώσεις και σε περίπτωση ελιγμών ανάμεσα σε σταματημένα ή σταθμευμένα οχήματα.

Επιπλέον η συστηματική παραβατική συμπεριφορά των χρηστών επιτείνει τους κινδύνους και ακυρώνει τις προβλέψεις του νομοθέτη.

Συχνά παρατηρείται παράνομη χρήση, από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με ταχύτητες πολύ πάνω του επιτρεπόμενου ορίου των 25 χλμ/ώρα, σε οδούς που έχουν όριο άνω των 50 χλμ/ώρα ή ακόμα και σε ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κράνος, ιδιαίτερα στα κοινόχρηστα οχήματα.

Νομοθετικό πλαίσιο

Εντός δύο εβδομάδων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που βρίσκεται σε τελική επεξεργασία, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Με βάση τα στοιχεία του 2025, καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, πάνω από 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με ΕΠΗΟ, με τα μισά παιδιά να νοσηλεύονται στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Η κατάσταση που περιγράφουν οι αριθμοί αυτοί, που πιθανώς υποεκτιμούν την πραγματική κατάσταση λόγω αδήλωτων ατυχημάτων, επισημαίνει ο ΣΕΣ.

Τα ανησυχητικά αυτά περιστατικά αποδίδονται κατά κύριο λόγο στη μη τήρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ρύθμισε κανονιστικά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, θεσπίζοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το 2021.

Η νομοθεσία αυτή ενισχύθηκε με την τελευταία επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ιούνιος 2025).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κύρια σημεία σχετικά με την χρήση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΠΗΟ) είναι: