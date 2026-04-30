Χωρίς σταματημό καταγράφονται ατυχήματα που προκαλούνται από ηλεκτρικά πατίνια τα οποία χρησιμοποιούν ανήλικοι.

Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, με αρκετούς τραυματισμούς να σημειώνονται τόσο σε αστικούς δρόμους όσο και σε πεζοδρόμια, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρότερης εποπτείας και των κανόνων χρήσης.

Πέρυσι 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Φέτος, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι προσελεύσεις ξεπέρασαν τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια, αρκετά εκ των οποίων με σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ.

Αφορμή του απολογισμού αποτέλεσε ο τραγικός θάνατος του 13χρονου μαθητή Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.

«Χάθηκε ένα μικρό παιδί, μια τραγωδία για την οικογένεια. Πάρτε μέτρα τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι σκοτώστρες της ασφάλτου. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς κράνος», σημείωνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Θυμίζεται ότι το δυστύχημα με τον 13χρονο μαθητής σημειώθηκε στα Μακρίσια Ηλείας. Ο ανήλικος κινούνταν με το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα παρκαρισμένο, πάνω στο οδόστρωμα, αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος υπέστη βαριές κακώσεις, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο μικρός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, εξετάζοντας τον τρόπο στάθμευσης του οχήματος στον δρόμο και τις συνθήκες κίνησης την ώρα της σύγκρουσης.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό», είπε συγκλονισμένος ο γιατρός, Γιάννης Μιχόπουλος, διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων, που παρέλαβε τον 13χρονο.

«Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι».