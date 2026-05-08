Νέες ρυθμίσεις έρχονται για τα πατίνια, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να ανακοινώνει σχέδια για απαγόρευσή τους στους ανηλίκους.

«Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε ο υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Για το έγκλημα στο Ηράκλειο με θύμα τον 21χρονο, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε πως η «αστυνομία δεν προσαρμόζει τη συμπεριφορά της και τις αντιδράσεις της και τη δράση της στις αντιλήψεις του καθενός. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ υπήρξαν μία, δύο, τρεις καταγγελίες ότι αυτός επιχειρεί να κάνει κακό στο παιδί. Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο Α.Τ., το οποίο έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς την εντολή εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ; Την οργή την καταλαβαίνω, τη θλίψη, τον πόνο, αλλά από την άλλη πλευρά ας επικεντρωθούμε στο ότι δεν μπορούν οι διαφορές των ανθρώπων να λύνονται έτσι».

Ερωτώμενος σχετικά, ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές».

Για το εάν φοβάται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «δεν φοβάμαι τίποτα. Απλώς αυτό που φοβάμαι διαρκώς και γενικώς είναι ότι αντί να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου, σε πολιτικό επίπεδο, κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής. Αυτές οι αντιλήψεις είναι γνωστές σε αυτές τις κοινωνίες, κυκλοφορούν μεταξύ τους, είναι κοινά μυστικά. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα».

«Το θέμα της διάδοσης των όπλων στην εποχή μας είναι συλλογικότερο και μας απασχολεί. Δεν χρειάζεται να είναι στην Κρήτη κάποιος για να έχει ένα όπλο. Μάλιστα, τόσο παλιό, που μπορεί να το είχε και από τον παππού του ο συγκεκριμένος. Γίνεται ένας αγώνας σε επίπεδο Ευρώπης και φοβάμαι πως όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή, μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα», ανέφερε επίσης ο υπουργός.

Για τις εξελίξεις στην έρευνα για την Greek Mafia και τις συλλήψεις που έκανε η ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη είπε πως «εξιχνιάστηκε μια ακόμη δολοφονία. Και αυτό τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει ο κανόνας. Δεν μένει καμία δολοφονία της Greek Mafia ανεξιχνίαστη γιατί πίσω υπάρχουν πάνω από 20 ανεξιχνίαστες δολοφονίες. Αυτό είναι μια πρόοδος και ένα μήνυμα σε όσους τόσα χρόνια κρύβονταν πίσω από τις μαφίες πιστεύοντας πως η αστυνομία δεν ήταν ικανή να εξιχνιάσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει απάντηση και είναι στη φυλακή».