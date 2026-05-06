«Μπλόκο» στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους αναμένεται να βάλει η κυβέρνηση όπως αποκάλυψε χθες, Τρίτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα αυστηροποιηθούν οι όροι χρήσης των πατινιών, ενώ κατά την προσωπική του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη θα έπρεπε να απαγορευθούν εντελώς.

Τα πατίνια, λοιπόν, θα πρέπει να κινούνται σε πεζόδρομους, σε ποδηλατόδρομους και σε πλατείες. Θα απαγορεύεται να τα χρησιμοποιούν ανήλικα παιδιά και όσοι είναι ενήλικες και χρησιμοποιούν πατίνι, πέρα από το ότι θα κινούνται δεξιά στον πεζόδρομο, θα πρέπει να φορούν και κράνος.

Τα δύο ειδών πατίνια και η διαφορετική αντιμετώπιση

Υπάρχουν δύο ειδών πατίνια. Αυτά τα οποία κινούνται με 6 χιλιόμετρα, μιλάμε για το θεωρητικό και αντιμετωπίζονται ως πεζοί, και τα άλλα με 25 χιλιόμετρα που αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα και πρέπει να έχουν κράνος και στη μία και στην άλλη περίπτωση.

Τα «πειράζουν» και τα κάνουν να τρέχουν με 80 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ υπάρχουν γονείς και παιδιά που «πειράζουν» τα πατίνια και τα κάνουν «σκοτώστρες». Τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται με 50 έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Συγγρού, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κράνος, χωρίς ένα γιλέκο το βράδυ να φωσφορίζει, να κάνουν σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα και για το λόγο αυτό πέρσι είχαμε 400 περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με τα πατίνια, 17 το πρώτο δίμηνο του ‘26.