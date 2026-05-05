Με αιχμή την οδική ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τις τηλεφωνικές απάτες, τα τροχαία ατυχήματα και την ενδοοικογενειακή βία, στέλνοντας σαφές μήνυμα για αυστηρότερη προσέγγιση και παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή του στη χρήση τους, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν, κυρίως για ανήλικους που κινούνται σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία και ταχύτητα. Όπως εξήγησε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντάς τα μόνο σε πιο ασφαλείς χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει ο ανήλικος με το πατίνι του στο σχολείο και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνολικότερη ρύθμιση του φαινομένου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερων περιορισμών ή απαγορεύσεων.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει όλα αυτά».

Αναφερόμενος στις τηλεφωνικές απάτες, επισήμανε ότι οι δράστες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την απροσεξία πολιτών για να αποσπάσουν χρήματα, τονίζοντας πως απαιτούνται πιο αυστηρά μέτρα, αλλά και συνεχής ενημέρωση της κοινωνίας.

«Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με ενημέρωση, με μηνύματα, με οποιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσει η αστυνομία τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που αν τις περιγράψουμε πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Άνθρωποι παραδίδουν στα χέρια κάποιων την περιουσία τους. Έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία. Χρειάζεται να δούμε με ποιον τρόπο επιχειρησιακά θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και θα στείλουμε περισσότερα μηνύματα στον κόσμο».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αλκοτέστ, σημειώνοντας αισθητή πτώση τόσο στα τροχαία ατυχήματα όσο και στα περιστατικά που καταγράφονται στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

«Έχουμε δει μείωση στα ατυχήματα. Έχουμε δει μείωση στα περιστατικά τα σαββατοκύριακα στο ΚΑΤ και στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Η μείωση συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ μέχρι πέρυσι το ποσοστό αυτών που ελέγχονταν και συλλαμβάνονταν, ήτανε 5-6% πάνω από τα όρια, τώρα αυτό έχει φτάσει στο 0,7 – 0,8. Άρα αυτό σημαίνει συμμόρφωση».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, με τον υπουργό να παρουσιάζει στοιχεία από το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ 15.000 γυναίκες αξιοποίησαν την εφαρμογή panic button.

«Φέτος άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια, με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά. Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button».

Επιπλέον, περιέγραψε το πλέγμα προστασίας που έχει αναπτυχθεί για τα θύματα, επισημαίνοντας τη λειτουργία ασφαλών χώρων φιλοξενίας.

«Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν βάλει στα κινητά τους το panic button. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πια ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί ακόμα και σπίτια, safe houses, που υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα και στα αστυνομικά κτίρια, προκειμένου οι γυναίκες και τα παιδιά τους να μπορούν να περάσουν ένα μικρό χρονικό διάστημα».

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό ενόψει εκλογών, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και όχι η ανακύκλωση αντιπαραθέσεων ή υποθέσεων που έχουν ήδη κριθεί από τη Δικαιοσύνη.