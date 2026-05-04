Στο Καραμανδάνειο Nοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένα μόλις 11 ετών παιδί από την Κυπαρισσία, που είχε ατύχημα με πατίνι.

Όλα όπως μεταδίδει το ERTNews σημειώθηκαν ένα άλλο παιδάκι έπεσε πάνω του με ένα πατίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 2/5 στην κεντρική πλατεία, όταν τα δύο παιδιά έπαιζαν.

Το παιδάκι που είχε το πατίνι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπεδικό πρόβλημα.

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.