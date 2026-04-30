Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία στην Ηλεία μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στα Μακρίσια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/04/2026), όταν ο 13χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η γιαγιά του 13χρονου, εμφανώς συντετριμμένη, μίλησε για την απώλεια του παιδιού που – όπως είπε – μεγάλωσε σαν δικό της.

«Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

Μάλιστα, τόνισε πως η οικογένεια δεν επιρρίπτει ευθύνες στον οδηγό: «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου. Μας συμπαραστέκονται. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν».

Συγκλονίζουν και τα λόγια της μητέρας του παιδιού, η οποία περιέγραψε τη στενή σχέση που είχε με τον γιο της.

«Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός… Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ήμουν κατά. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Τον είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Ο μικρούλης μου πάντα ήθελε πατίνι».