Οργή και θρήνος επικρατεί στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου από τα χέρια του πατέρα του καλύτερού του φίλου. Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» για το φονικό που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο ενώ όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ««Η αστυνομία παρότρυνε την οικογένεια του Νικήτα να κινηθεί νομικά και δεν ήθελαν»

«Ο διοικητής του τμήματος είχε δώσει στον 20χρονο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση που συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν αναστατωμένος ο 20χρονος, γι’ αυτό ακριβώς και απευθυνόταν στην αστυνομία. Και να γνωρίζετε ότι αρχικά όλη η οικογένεια, αυτό μου μεταφέρει το αστυνομικό τμήμα, είναι ότι δεν ήθελε να κινηθεί νομικά προς την απέναντι οικογένεια, επειδή ακριβώς μιλάμε για δύο φίλους, οι οποίοι έτυχε να εμπλακούν σε ένα τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού 17 ετών» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 8/5 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Δεν ήθελαν να προκαλέσουν ένταση, δεν ήθελαν και μάλιστα ο διοικητής τους παρότρυνε από τη στιγμή που υπήρχαν περιστατικά σε βάρος του παιδιού και έβλεπε ότι απειλείται η ζωή του και η σωματική του ακεραιότητα να προχωρήσουν σε ποινική διαδικασία, σε μηνύσεις ώστε να ακολουθούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Όταν παραβιάστηκε η δικαστική απόφαση, η ελληνική αστυνομία, πέραν της διαδικασίας του αυτοφώρου, το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έκανε και έγγραφο προς το τμήμα βουλευμάτων που ουσιαστικά βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις για να γνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά παραβιάζονται από τον κατηγορούμενο», είπε .

«Στις 7:30 το απόγευμα καταγγέλθηκε το περιστατικό παραβίασης δικαστικής απόφασης. Στις 23:00 ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα στα χέρια της αστυνομίας. Δέκα η ώρα το πρωί επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα για κάποιο διαδικαστικό θέμα και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Είναι τον Μάρτιο του 2026» εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Το έγγραφο με θέμα την «παραβίαση δικαστικής απόφασης»

Από το αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πήγε προς τον εισαγγελέα έγγραφο με θέμα «Παραβίαση δικαστικής απόφασης» και μέσα στο κείμενο αναφέρεται «Παραβίαση τους περιοριστικούς όρους Απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας».

«Έγινε παραβίαση περιοριστικών όρων και όχι παραβίαση δικαστικής απόφασης»

«Από το έγγραφο δεν επισημαίνεται η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του δράστη» επεσήμανε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία μίλησε επίσης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA και αναφέρθηκε στο έγγραφο με θέμα την «παραβίαση δικαστικής απόφασης».

«Λοιπόν, δεν έγινε παραβίαση δικαστικής απόφασης και εδώ είναι το πρόβλημα. Έγινε παραβίαση των περιοριστικών όρων, οπότε ενεργοποιείται ένα ειδικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ανάκληση των όρων. Αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα, στο οποίο φέρεται να προσήλθε αυτοβούλως ο δράστης του περιστατικού του τελευταίου. Δεν είναι παραβίαση δικαστικής απόφασης. Είναι παραβίαση περιοριστικών όρων. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η παραβίαση δικαστικής απόφασης, ένα ήσσονος σημασίας ποινικό αδίκημα, έχει τεράστια απόκλιση από την παραβίαση των περιοριστικών όρων», υπογράμμισε η κα Σπανάκη.

«Αυτό το έγγραφο δεν μας καλύπτει. Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός βλέπει το έγγραφο. Αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα από το έγγραφο αυτό; Όχι, δεν την αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα. Γιατί οι όροι αυτοί ετέθησαν όταν συνελήφθη ο δράστης για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του άτυχου Νικήτα και της αδελφής του. Τότε επεβλήθησαν οι όροι. Δεν είναι μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ συζύγων που το δικαστήριο αποφασίζει να μη πλησιάζει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Έπρεπε να έχει ιδιαίτερη επισήμανση της επικινδυνότητας της συμπεριφοράς του δράστη. Η αστυνομία ενημερώνει τον εισαγγελέα υπηρεσίας σχετικά με το περιστατικό και τη βαρύτητά του […] Αυτή τη στιγμή δεν αποδίδω ευθύνη κανενός μέχρι να καταλήξω στην αξιολόγηση των περιστατικών», συνέχισε.

«Ο 54χρονος αναζητήθηκε στην οικία του από τους αστυνομικούς. Αυτό το αδίκημα, μου έχουν μεταφέρει συνάδελφοί μου με έγγραφα επίσημα έγγραφα, είναι παραβίαση δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια εισαγγελία ενημερώθηκε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία. Έλαβε γνώση ο εισαγγελέας για την κατάθεση του θύματος. Ο εισαγγελέας, όταν ενημερώνεται τηλεφωνικά από την αστυνομία, περιγράφονται τα αδικήματα όπως τα περιγράφει το θύμα. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Σπανάκη θέλει να μεταφέρει την ευθύνη στην αστυνομία. Εγώ δεν δέχομαι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία έχει κάνει κάποια λανθασμένη ενέργεια. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Ο δράστης παρέμεινε όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή και αναλυτικά αναφέρθηκαν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείτο», επεσήμανε η κα Δημογλίδου.

«Από τη στιγμή που καταγγέλλεται ανάρμοστη συμπεριφορά ενστόλου, ξεκινάει ΕΔΕ (σ.σ. η αδερφή του θύματος κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί όταν πήγε στο ΑΤ την ειρωνεύτηκαν). Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε την ημερομηνία, πότε υπεβλήθη, φυσικά και το όνομα του ατόμου γιατί θα μπορεί να το αναγνωρίσει το πρόσωπο η αδερφή του θύματος» συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.