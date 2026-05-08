Βαρύ παραμένει το κλίμα στην Κρήτη μετά το φονικό που σημειώθηκε με θύμα τον 21χρονο Νικήτα. Οι φόβοι για βεντέτα είναι έντονοι, ενώ ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του που θεωρείται ηθικός αυτουργός οδηγούνται στη φυλακή.

Αν και αρχικά είχε διαρρεύσει πως οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 11/5, τελικά η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα για τους κατηγορουμένους, τόσο για τον 54χρονο δράστη της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, όσο και για τη 56χρονη σύζυγό του, η οποία και αυτή είχε συλληφθεί για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Έτσι, τελικά χθες, Πέμπτη 7/5 το βράδυ, έγινε γνωστό ότι απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορούμενων διεξήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις ότι ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς του θύματος να βρεθούν στο σημείο, προκειμένου να προπηλακίσουν τους δύο κατηγορουμένους για το άγριο έγκλημα.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα και του ανακριτή, μετά από μια πολύωρη διαδικασία στην οποία στην ουσία ομολόγησαν τις πράξεις τους και προσπάθησαν να τις αποδώσουν κάπου.

Είπε ξανά πως ήθελε να πάρει εκδίκηση για τον χαμό του γιου του

Ο 54χρονος επανέλαβε αυτό το οποίο ήταν γνωστό, ότι δηλαδή ήθελε να πάρει εκδίκηση για τον χαμό του γιου του το 2023 στο τροχαίο που το αυτοκίνητο οδηγούσε ο Νικήτας.

Ο δράστης υποστήριξε στην απολογία του ότι, όταν εκτέλεσε τον Νικήτα με έξι σφαίρες, δεν έβλεπε τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου του. «Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου, ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγος του δράστη φέρεται να είχε έναν ρόλο ηθικής αυτουργού στο έγκλημα, στη δολοφονία, σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2023. Από τότε που έχασε το παιδί της, η γυναίκα αυτή είχε θολώσει και συνεχώς προέτρεπε τον σύζυγό της να πάρει εκδίκηση με αίμα για τον θάνατο του παιδιού της.

Φαίνεται, λοιπόν, η ίδια να υποστήριξε ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. «Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου, ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ στην απολογία της η κατηγορουμένη αυτό που είπε είναι ότι, προτού ο σύζυγός της πατήσει τη σκανδάλη και δολοφονήσει τον 21χρονο Νικήτα, άρχισε να ουρλιάζει, ωστόσο δεν πρόλαβε, καθώς ήταν ήδη πολύ αργά.

Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης

Όπως μεταδίδει το ERTNews, οι δύο προφυλακισθέντες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μία νέα βεντέτα, αυτός ο κύκλος της εκδίκησης του αίματος ανάμεσα στις δύο οικογένειες.