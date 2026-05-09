Παρότι οι ΗΠΑ υπολογίζεται ότι θα έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, όλα δείχνουν πως η ζήτηση για το τουρνουά θα μείνει πολύ μακριά από τα «104 Super Bowl» που είχε υποσχεθεί πέρυσι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Δεν ίσχυε τότε που ειπώθηκε και δεν πρόκειται να ισχύσει ούτε τώρα», δήλωσε στο Forbes ο Γιαν Φράιταγκ, διευθυντής αναλύσεων της αγοράς φιλοξενίας της CoStar, εταιρείας που ειδικεύεται στα στατιστικά του κλάδου.

Η ανάλυση της FIFA, η οποία προέβλεπε οικονομικό αντίκτυπο ύψους 30,5 δισ. δολαρίων, βασιζόταν στην εκτίμηση ότι εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες θα ταξίδευαν στις ΗΠΑ για τη διοργάνωση.

A majority of hotels in the 2026 World Cup’s 11 U.S. host cities are reporting underwhelming demand for stays during the tournament, according to new data released by the American Hotel and Lodging Association.



Πέρυσι, η FIFA είχε ενημερώσει τις τουριστικές αρχές των πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες ότι οι επισκέπτες θα ήταν μοιρασμένοι περίπου 50-50 ανάμεσα σε Αμερικανούς και ξένους φιλάθλους.

Ωστόσο, περίπου 7 στους 10 συμμετέχοντες σε έρευνα της AHLA (Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων) ανέφεραν πως οι δυσκολίες στην έκδοση βίζας και το γενικότερο γεωπολιτικό κλίμα έχουν περιορίσει σημαντικά το ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

«Η μειωμένη διεθνής προσέλευση σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα», σημείωσε ο Φράιταγκ. Παράλληλα, τόνισε ότι η τεράστια κλίμακα αυτού του Μουντιάλ — με 16 πόλεις σε τρεις διαφορετικές χώρες — δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις των φιλάθλων.

«Η βασική διαφορά είναι ότι αυτό το Μουντιάλ είναι πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα», δήλωσε στο Forbes ο Άλαν Φάιαλ, αναπληρωτής κοσμήτορας του Rosen College of Hospitality Management του Πανεπιστημίου Central Florida. «Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, το κόστος πιο υψηλό και τα ταξίδια πιο περίπλοκα».

Οι πόλεις όπου το Μουντιάλ μοιάζει… «ανύπαρκτο»

Στο Κάνσας, περίπου το 85%-90% των ξενοδόχων δηλώνουν ότι οι κρατήσεις κινούνται χαμηλότερα ακόμη και από έναν συνηθισμένο Ιούνιο ή Ιούλιο χωρίς μεγάλα γεγονότα.

Σε τέσσερις ακόμη πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες – Βοστώνη, Φιλαδέλφεια, Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ – σχεδόν 8 στους 10 ξενοδόχους λένε πως οι κρατήσεις είναι κάτω από τα επίπεδα ενός τυπικού καλοκαιριού, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν το τουρνουά ως «μη γεγονός».

Στο Λος Άντζελες, περίπου το 65%-70% των επιχειρηματιών του κλάδου αναφέρουν επίσης χαμηλότερες από τις αναμενόμενες κρατήσεις, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Νέα Υόρκη, όπου τα ξενοδοχεία καταγράφουν απλώς φυσιολογική καλοκαιρινή κίνηση και όχι την αναμενόμενη έκρηξη ζήτησης.

Οι πόλεις που βλέπουν άνοδο στις κρατήσεις

Στο Μαϊάμι, περισσότεροι από τους μισούς ξενοδόχους (55%) δηλώνουν ότι οι κρατήσεις ξεπερνούν τόσο τις προσδοκίες όσο και τα συνηθισμένα επίπεδα της εποχής.

Στην Ατλάντα, το 50% των ξενοδοχείων αναφέρουν κρατήσεις ίδιες ή καλύτερες από τις προβλέψεις, ενώ στο Ντάλας και το Χιούστον περίπου 7 στους 10 επαγγελματίες λένε ότι η ζήτηση υπολείπεται των προσδοκιών για Μουντιάλ, αν και παραμένει στα επίπεδα ενός κανονικού καλοκαιριού. Σύμφωνα με την AHLA, αυτό δείχνει ότι η διοργάνωση προσφέρει «περιορισμένη επιπλέον ώθηση» στον τουρισμό.

Ελπίδες για «έκρηξη» της τελευταίας στιγμής

Για τους αγώνες του Ιουνίου, το χρονικό περιθώριο για τους ξένους φιλάθλους στενεύει. «Αν μια χώρα χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψουν οι οπαδοί της, ο χρόνος πλέον τελειώνει ή έχει ήδη περάσει», είπε ο Φράιταγκ στο Forbes.

«Αν οι φίλαθλοι δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν βίζα, τότε βασίζεσαι κυρίως σε Αμερικανούς που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες ή σε ανθρώπους που ήδη ζουν στις ΗΠΑ».

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί θεωρούν ότι τα νοκ άουτ και τα τελευταία στάδια του τουρνουά ίσως φέρουν μεγαλύτερη ζήτηση από το εξωτερικό — αρκεί οι φίλαθλοι να μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα εισιτήρια.

«Οι τιμές στη δευτερογενή αγορά είναι… ας πούμε αρκετά “δυνατές”», σχολίασε ο Φράιταγκ.

Ο Άλαν Φάιαλ εκτιμά ότι η πραγματική άνοδος στη ζήτηση ξενοδοχείων θα φανεί τον Ιούλιο, όταν το τουρνουά θα μπει στην τελική του ευθεία.

«Αν μια ομάδα πηγαίνει καλά και οι φίλαθλοι πιστέψουν ότι “φέτος μπορεί να είναι η χρονιά μας”, τότε πολλοί θα θελήσουν να βρεθούν εκεί», ανέφερε. «Το Μουντιάλ ουσιαστικά αρχίζει να “ανάβει” στα τέλη Ιουνίου. Τότε μπορεί να δούμε πραγματική αύξηση».

Και αν τελικά δεν φτάσουν πολλοί ξένοι φίλαθλοι;

«Τα γήπεδα θα είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτα, κυρίως με Αμερικανούς. Κάποια παιχνίδια θα είναι κατάμεστα», είπε ο Φάιαλ. «Στην τηλεόραση θα φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά δεν θα πρόκειται για τουριστικό… χρυσωρυχείο».