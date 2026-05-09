Το πρωτάθλημα της Premier League, μπαίνει στην τελική του ευθεία με την διεξαγωγή της 36ης αγωνιστικής, με το αυριανό ντέρμπι του Λονδίνου μεταξύ της Γουέστ Χαμ και της Άρσεναλ να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα.

Η Γουέστ Χαμ είναι σε δύσκολη κατάσταση με 36 βαθμούς και στο -1 από την Τότεναμ και «καίγεται» για τους βαθμούς προκειμένου να κάνει ένα βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Από την άλλη η Άρσεναλ με την ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση στον τελικό του Champions League και από το +5 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, θέλει το «τρίποντο» για να βρεθεί πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Από εκεί και πέρα, σήμερα η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί την Τσέλσι, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από την Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει στην έδρα της την Μπρέντφορντ.

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Σάββατο 9 Μαϊου

Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10 Μαϊου

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11 Μαϊου

Τότεναμ-Λιντς (22:00)