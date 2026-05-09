Κι όμως, στη Στοκχόλμη βρίσκεται μία από τις πιο cool και μποέμ γειτονιές στην Ευρώπη, και αν βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, δεν γίνεται να μην την επισκεφτείτε για μια βόλτα.

Είναι σίγουρο ότι θα σας μείνει αξέχαστη, καθώς το Södermalm είναι περισσότερα από μια απλή γειτονιά. Είναι μια χίπστερ συνοικία με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, όπου κάθε γωνιά της μαρτυρά και την καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώ η νυχτερινή της ζωή έρχεται σε αντίθεση με το τουριστικό κέντρο της Στοκχόλμης.

Εξάλλου, το Södermalm είναι το μέρος που οι τουρίστες ανακαλύπτουν τη χαλαρή πλευρά της σουηδικής πρωτεύουσας, αν και τα Σαββατοκύριακα μεταμορφώνεται σε μια… φασαριόζικη γωνιά που και πάλι έχει τη γοητεία της. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρώην προάστιο της εργατικής τάξης, όπως φαίνεται ακόμα από τα παλιά μικρά κόκκινα ξύλινα σπίτια («kåkar») που μπορεί να δει κανείς στους δρόμους Nytorgsgatan, Stigbergsgatan ή Mäster Mikaels Gata. Σήμερα, ωστόσο, πρόκειται για τη συνοικία της πόλης όπου συναντιούνται φοιτητές, νέοι καλλιτέχνες, hipsters, σχεδιαστές και δημιουργικοί άνθρωποι γενικότερα.

Αποτελούμενη από διάφορα τμήματα, το Mosebacke, το Mariatorget, το SoFo ή ακόμη και το Hornstull, το Södermalm μπορεί να εξερευνηθεί ευχάριστα με τα πόδια. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της είναι το διάσημο Μουσείο Φωτογραφίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό, βιομηχανικό κτίριο από κόκκινα τούβλα στην προκυμαία, που κάποτε ήταν το τελωνείο της πόλης και φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις από παγκοσμίου φήμης φωτογράφους.

