Χιλιάδες κόσμου αναμένεται να υποδεχθούν απόψε στο ΟΑΚΑ τους θρυλικούς Metallica και όλοι θέλουν να απολαύσουν αυτό το μοναδικό event, χωρίς να τους το χαλάσει ο καιρός.

Πώς θα είναι όμως απόψε οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα;

Σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός δεν θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα καθώς αναμένεται να είναι αίθριος και με αρκετή, για την εποχή ζέστη.

Ειδικά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 27 βαθμούς ενώ μετά τις 9, θα παραμείνουν εξαιρετικές οι συνθήκες, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 21.

Metallica: 16 χρόνια μετά, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ

Μετά από 16 χρόνια οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Πρόκειται για την 5η τους εμφάνιση στη χώρα μας. Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Έκτοτε, η εμβληματική μπάντα της μέταλ χάρισε στο ελληνικό κοινό αξέχαστες στιγμές, από τη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007, μέχρι το ορόσημο του 2010 στη Μαλακάσα.

Εκεί, στο πλαίσιο του «Big 4», οι Metallica έπαιξαν υπό καταρρακτώδη βροχή δίπλα στους Slayer, Megadeth και Anthrax, σε μια συναυλία που θεωρείται μέχρι σήμερα θρυλική.