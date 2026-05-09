Η πολιτικός της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες ορκίστηκε χθες Παρασκευή νέα πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, υποσχόμενη ότι θα πατάξει τους διακινητές ναρκωτικών στη χώρα που για δεκαετίες θεωρείτο μια από τις πιο ασφαλείς στη Λατινική Αμερική.

Η 39χρονη πολιτολόγος θα κυβερνήσει στη σκιά του μέντορά της, του απελθόντος προέδρου Ροδρίγο Τσάβες, που παρότι βρίσκεται στο στόχαστρο ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς ονομάστηκε υπερυπουργός στις αρμοδιότητες του οποίου θα είναι ο καθορισμός της πολιτικής και οικονομικής ατζέντας στην «κυβέρνηση της συνέχειας».

Σε τελετή στο εθνικό στάδιο του Σαν Χοσέ που οργανώθηκε χθες—ημέρα που είχε κηρυχτεί αργία από την κυβέρνηση—η κ. Φερνάντες ορκίστηκε κι ανέλαβε την εξουσία για 4ετή θητεία. Κέρδισε με άνεση τις εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου, χάρη ιδίως στην υψηλή δημοτικότητα του προκατόχου της.

«Ναι, ορκίζομαι!», είπε δυνατά με το χέρι πάνω σε Βίβλο, προτού η πρόεδρος του κοινοβουλίου Γιάρα Χιμένες της περάσει την προεδρική κορδέλα.

Η μικρή χώρα της κεντρικής Αμερικής με 5,2 εκατομμύρια κατοίκους, της οποίας πήρε τα ηνία η Λάουρα Φερνάντες, είναι φημισμένη για την πολιτική σταθερότητά της και τα άφθονα φυσικά πλούτη της, όμως πλέον καταγράφει δείκτη ανθρωποκτονιών άνευ προηγουμένου, εξαιτίας της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

«Σθεναρή αντίδραση, αυτό περιμένετε (…) Δεν θα έχω τρεμάμενο χέρι όταν θα αντιμετωπίσω το οργανωμένο έγκλημα», διαβεβαίωσε στην ομιλία της μετά την ορκωμοσία της.

Δηλωμένη θαυμάστρια του ομολόγου της στο Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος διεξάγει «πόλεμο» κατά των συμμοριών κι έχει επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα του, που διανύει τον πέμπτο της χρόνο, η Λάουρα Φερνάντες έχει υποσχεθεί πως θα ανεγερθεί στη χώρα της φυλακή υψίστης ασφαλείας, κατ’ εικόνα του λεγόμενου κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας (CECOT), πως θα κάνει πολύ πιο αυστηρές τις ποινές για διάφορα κακουργήματα, πως θα προχωρήσει κι αυτή στην επιβολή κατάστασης εξαίρεσης σε περιοχές της χώρας…

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τη συμμαχία του κ. Τσάβες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία στην Κόστα Ρίκα προστίθεται στις τάξεις των ηγετών της δεξιάς που αναδείχτηκαν τελευταία στη Λατινική Αμερική—στη Βολιβία, στην Ονδούρα, στη Χιλή.

«Δυαρχία»;

Η Λάουρα Φερνάντες έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του κοινοβουλίου—31 από τα 57 μέλη του—στο προδιαγραφόμενο εγχείρημα για την αναμόρφωση του κράτους, ιδιαίτερα του δικαστικού συστήματος, στο οποίο επιρρίπτει ευθύνες για την ανασφάλεια.

Η αντιπολίτευση κι αναλυτές εκτιμούν πως εννοεί να εγκαθιδρύσει στη χώρα προεδρική ηγεμονία όμοια με εκείνη του Ναγίμπ Μπουκέλε, που πλέον συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του και προχώρησε σε αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να μπορεί να επανεκλέγεται πρόεδρος χωρίς περιορισμό, δυνητικά ακόμη και ισοβίως.

Ο Αργεντινός πολιτολόγος Ντανιέλ Σοβάτο κάνει λόγο για «δυαρχία», στοιχείο «πολύ επικίνδυνο», καθώς βλέπει «συγκέντρωση εξουσίας» στα χέρια της νυν και του πρώην προέδρου «με αυταρχικές τάσεις».

Για τον Κονσταντίνο Ουρκούγιο, δόκτορα πολιτικής κοινωνιολογίας στη Σορβόννη, όμως, «το μοντέλο Μπουκέλε δεν έχει θέση στην Κόστα Ρίκα». «Ζούμε τάσεις αυταρχισμού κι ο άνεμος έχει γυρίσει, φυσάει δεξιά, αλλά υπάρχουν ακόμη ισχυροί θεσμοί που μπορούν να προβάλλουν αντίσταση», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ροδρίγο Τσάβες, οικονομολόγος 64 ετών, θεωρητικά είναι υποχρεωμένος να περιμένει να περάσουν δυο προεδρικές θητείες προτού να είναι σε θέση να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στο κράτος της κεντρικής Αμερικής. Ωστόσο, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο κανόνας αυτός να τροποποιηθεί.

Ο διορισμός του στην κυβέρνηση Φερνάντες, το ότι αναλαμβάνει τα υπουργεία Προεδρίας και Οικονομικών, του εγγυάται στο μεταξύ πως θα διατηρήσει την ασυλία του, με φόντο τις έρευνες για διαφθορά σε βάρος του, ενώ τον προστατεύει επίσης από πιθανές σοβαρές συνέπειες του νόμου διότι διεξήγαγε εκστρατεία υπέρ της κ. Φερνάντες, παρότι τύποις απαγορεύεται ρητώς.

Κόρη αγροτών, καθολική, μητέρα μικρής κόρης, η Λάουρα Φερνάντες συστήνεται ως «φιλελεύθερη σε οικονομικό και συντηρητική σε κοινωνικό επίπεδο». Επέλεξε να αποκαλείται επισήμως presidente—όχι presidenta.