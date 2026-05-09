Η εικόνα του Ευρωπαίου επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους να περιηγείται σε μια μέχρι πρότινος ανενεργή στρατιωτική εγκατάσταση στην Αττική, εκεί όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε μια υποδομή περιορισμένης επιχειρησιακής αξίας και σήμερα κατασκευάζεται ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρωπαϊκά κέντρα ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, δείχνει με σαφή τρόπο πού μετατοπίζεται πλέον το ενδιαφέρον της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών.

Και αποτυπώνει μια αλλαγή με μεγάλες γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τεχνολογικό πρόγραμμα. Με το GOVSATCOM Hub αποκτά ρόλο στην ίδια την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν τομέα που συνδέεται πλέον άμεσα με την άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων, την κυβερνοασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η πρόσφατη επίσκεψη του επιτρόπου Κουμπίλιους στις εγκαταστάσεις του έργου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, λειτούργησε ως σαφές πολιτικό μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική συμμετοχή. Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications), το οποίο δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών δορυφορικών επικοινωνιών για κυβερνητικές και επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να παραμείνει ενεργό έως το 2051 και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κρυπτογραφημένες και ανθεκτικές σε παρεμβολές επικοινωνίες για κρίσιμες αποστολές ασφάλειας και προστασίας. Οι υποδομές του θα χρησιμοποιούνται από ένοπλες δυνάμεις, υπηρεσίες ασφαλείας, αρχές πολιτικής προστασίας, φορείς διαχείρισης κρίσεων και κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Η επιλογή τής Ελλάδας μόνο τυχαία δεν θεωρείται στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2024/3195 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα και η Γερμανία επιλέγησαν ως οι δύο χώρες που θα φιλοξενήσουν τις επίγειες υποδομές του ευρωπαϊκού συστήματος GOVSATCOM.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι «η ανάπτυξη του ελληνικού GOVSATCOM Hub αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για τη χώρα και την Ευρώπη στον τομέα των ασφαλών κυβερνητικών επικοινωνιών. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και σύνθετων απειλών, η ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών επικοινωνίας καθίσταται καθοριστική για τη διασφάλιση της συνέχειας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών».

Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα αποκτά έναν ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλών επικοινωνιών, φιλοξενώντας μια κρίσιμη υποδομή που θα λειτουργεί ως κόμβος δορυφορικών υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Το έργο αυτό αξιοποιεί υφιστάμενες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και τις συνδυάζει με σύγχρονες τεχνολογίες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το GOVSATCOM Hub «εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική της κυβέρνησης που αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στις κρίσιμες ψηφιακές και διαστημικές υποδομές, με στόχο τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της συνεχούς λειτουργίας των επικοινωνιών ακόμη και σε συνθήκες κρίσης».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους ανέφερε μετά την επίσκεψή του ότι «η Ελλάδα δείχνει πραγματικά ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν αμυντικές δυνατότητες, τόσο επίγειες όσο και διαστημικές».

Όπως τόνισε, οι νέες εγκαταστάσεις για τις υπηρεσίες GOVSATCOM «αρχίζουν να λειτουργούν και φέρνουν νέες υπηρεσίες στους στρατούς και στις υπηρεσίες ασφαλείας», προσθέτοντας ότι «χτίζουμε ένα νέο σύστημα ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και η Ελλάδα θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό».

Το ελληνικό Hub αναπτύσσεται σε υφιστάμενη ανενεργή στρατιωτική υποδομή στην Αττική και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ανάπτυξη νέων ασφαλών δικτύων επικοινωνιών, συστημάτων φυσικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, καθώς και την κατασκευή νέων υποδομών υψηλής επιχειρησιακής προστασίας.

Στην πράξη, το GOVSATCOM Hub θα λειτουργεί ως κόμβος ασφαλών επικοινωνιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, φυσικών καταστροφών ή υβριδικών επιθέσεων. Πρόκειται για υποδομή που σχεδιάζεται ώστε να διατηρεί επιχειρησιακή συνέχεια σε περιβάλλον αυξημένων απειλών, εκεί όπου τα συμβατικά δίκτυα μπορεί να καταρρεύσουν ή να δεχθούν παρεμβολές.

Η σημασία του έργου συνδέεται άμεσα και με το μελλοντικό ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite), το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή απάντηση στις ανάγκες ασφαλούς και κυρίαρχης διαστημικής συνδεσιμότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, το ελληνικό GOVSATCOM Hub μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό κέντρο διαχείρισης ασφαλών δορυφορικών υπηρεσιών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η γεωγραφική θέση της χώρας προσδίδει επιπλέον στρατηγικό βάρος στο έργο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο όπου διασταυρώνονται κρίσιμες ενεργειακές, αμυντικές και γεωπολιτικές ζώνες, ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάπτυξη ασφαλών δορυφορικών υποδομών σε αυτή την περιοχή ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και περιορίζει εξαρτήσεις από τρίτους παρόχους και μη ευρωπαϊκά συστήματα.

Κατά την επίσκεψη του επιτρόπου παρουσιάστηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες και η τελική επιχειρησιακή εικόνα του έργου, ενώ πραγματοποιήθηκε ξενάγηση τόσο στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης στρατιωτικής υποδομής όσο και στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), όπου παρουσιάστηκαν οι υφιστάμενες δυνατότητες ασφαλών στρατηγικών επικοινωνιών και η μελλοντική διασύνδεσή τους με το GOVSATCOM Hub.

Το έργο εντάσσεται παράλληλα σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης της χώρας στις κρίσιμες ψηφιακές και διαστημικές υποδομές. Η Ελλάδα επενδύει πλέον σε υποθαλάσσια καλώδια, data centers, δίκτυα νέας γενιάς και δορυφορικές υποδομές, επιδιώκοντας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Όπως τονίζεται και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πίσω από το GOVSATCOM αποτυπώνεται και μια βαθύτερη ευρωπαϊκή μετατόπιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δημιουργήσει δικές της κυρίαρχες υποδομές ασφαλών επικοινωνιών, μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και εξωευρωπαϊκά δίκτυα. Οι ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες αντιμετωπίζονται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας άμυνας, πολιτικής προστασίας και τεχνολογικής κυριαρχίας. Και όπως διαφαίνεται, μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Ελλάδα αποκτά ρόλο που υπερβαίνει τη φιλοξενία μιας ευρωπαϊκής εγκατάστασης. Μετατρέπεται σε κρίσιμο επιχειρησιακό και γεωστρατηγικό κόμβο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλών επικοινωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο.