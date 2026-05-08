Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθούν στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Final Four της Euroleague στο «Telekom Center Athens» στις 22 Μαΐου.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και προκρίθηκε πρώτος με εντυπωσιακό τρόπο, επί της Μονακό με 3-0, ενώ η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Ζαλγκίρις στο τέταρτο παιχνίδι στο Κάουνας κάνοντας το 3-1 στην σειρά.

Το πιθανό πιθανότερο σενάριο είναι ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, δηλαδή στις 18:00.

Ωστόσο, η Euroleague είναι αυτή που θα αποφασίσει οριστικά ποια θα είναι η σειρά των ημιτελικών αφού συμπληρωθεί η τετράδα του Final Four.

Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 και 24 Μαΐου, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να περιμένει στον άλλον ημιτελικό τον νικητή του Παναθηναϊκός – Βαλένθια.

Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας:

Παρασκευή 22 Μαΐου

Ημιτελικός Α (18:00)

Ημιτελικός Β (21:00)

Κυριακή 24 Μαΐου

Τελικός (21:00)