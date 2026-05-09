Προσωρινά κλειστή είναι η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις αιτήσεις του επιδόματος παιδιού (Α21), οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν και να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Μετά το κλείσιμο, ακολουθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της δεύτερης δόσης.

Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την τελευταία ημέρα του Μαΐου (31/5).

Η καταβολή αφορά τόσο τους δικαιούχους που υποβάλλουν τώρα την αίτηση, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, όπου υποβλήθηκαν συνολικά 437.547 αιτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν σε όσες εγκρίθηκαν ανέρχεται σε 677.056.

Το νέο επίδομα των 150 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικογένειες θα λάβουν φέτος και ένα δεύτερο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ, ανά παιδί, το οποίο θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους.

Πρόκειται για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η οποία αφορά περισσότερα από 975.000 νοικοκυριά, με τη διαδικασία να γίνεται αυτόματα μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών του κράτους.