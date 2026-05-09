Στο κοιμητήριο Κηφισιάς τελέστηκε σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, με την παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που τη γνώρισαν και τη λάτρεψαν.

Εκτός από την οικογένειά της, το παρών έδωσαν η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με την σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, ερμηνείες που άφησαν εποχή και τραγούδια που εξακολουθούν να συνοδεύουν γενιές ακροατών.

Απόστολος Γκλέτσος

Τάκης Ζαχαράτος

Γιώργος Κατσαρός

Λάκης Λαζόπουλος