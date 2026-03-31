Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπό τους ήχους των πιο εμβληματικών τραγουδιών της, η Μαρινέλλα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία, στο Νεκροταφείο Κηφισιάς, κλείνοντας έναν κύκλο ζωής και καριέρας που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Η πομπή προς τον τόπο ταφής της συνοδεύτηκε από τις μελωδίες των διαχρονικών επιτυχιών «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και «Καμιά φορά», που ερμήνευαν σε πνευστά όργανα οι μουσικοί της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Νωρίτερα, στη Μητρόπολη Αθηνών είχε τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία, με πλήθος κόσμου να αποχαιρετά την αγαπημένη ερμηνεύτρια. Στη συνέχεια, η σορός της μεταφέρθηκε στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, επιλογή της οικογένειας, καθώς βρίσκεται κοντά στο σπίτι όπου πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας, στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η ταφή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, όπως επιθυμούσε η οικογένεια. Στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή βρέθηκαν η μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά τους, καθώς και η αδελφή της Μαρινέλλας, η Λούλα.

Η συγκίνηση ήταν έντονη, με τον αποχαιρετισμό να γίνεται με διακριτικότητα και σεμνότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν και την προσωπική ζωή της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου, που διατηρούσαν στενούς δεσμούς μαζί της. Ανάμεσά τους η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι εκφώνησαν και τους συγκινητικούς επικήδειους νωρίτερα στη Μητρόπολη.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Σταμάτης Φασουλής, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιάννης Βούρος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς και ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.