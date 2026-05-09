Το προσεχές Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά φέρνει αλλαγές και σχολική χρονιά, με το Μεξικό να ανακοινώνει πως θα ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία στο Μεξικό ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν στα μέσα Ιουλίου, όμως αποφασίστηκε να κλείσουν περίπου έξι εβδομάδες νωρίτερα στις 5 Ιουνίου.

Το Μεξικό στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική.