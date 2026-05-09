Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 17:30 (ΕΡΤ 2 Σπορ) στο κλειστό της Πυλαίας τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο τελικό της Volley League των ανδρών.

Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-1 στις νίκες και θέλουν άλλη μία για να πάρουν τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 και να παίξει για τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι.

Μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι η συμμετοχή των Κοβάσεβιτς, Τακουρίδη, ενώ στους οπαδούς του συλλόγου της Θεσσαλονίκης γίνεται κινητοποίηση ώστε το κλειστό να είναι κατάμεστο.

Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό που θέλει να τελειώσει την σειρά, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αμερικανού κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν.