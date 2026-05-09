Υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού και η σύζυγός του.

Η μεταγωγή του ζευγαριού έγινε με το πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος», όπου και τα ξημερώματα του Σαββάτου έφθασε στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο 54χρονος κρατείται προσωρινά σε κελί προστασίας για τη δική του ασφάλεια, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από τους συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή, έγιναν γνωστά τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 21χρονου που έδειξαν πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 6 σφαίρες, όλες στον κορμό.

Οι πέντε του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα ενώ το ένα χτύπημα είναι «τυφλό», καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 21χρονου.

Η ιατροδικαστής εκτιμά ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Νικήτα ήταν αυτή που τον χτύπησε πισώπλατα, με πύλη εισόδου στη μασχάλη.

Οι τέσσερις πυροβολισμοί είναι από απόσταση δύο έως τριών μέτρων και άλλοι δύο από μικρότερη απόσταση.

Κατά την απολογία του ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος, αφού δήλωσε ότι αν είχε χίλιες σφαίρες θα τις έριχνε και τις χίλιες, και όχι μόνο τις έξι που είχε το περίστροφό του, ενώ ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του επιτρέψουν να περάσει για μία τελευταία φορά από το κοιμητήριο όπου βρίσκεται ο τάφος του γιου του.