Ο τελικός του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (9/5).

Η Ένωση πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Final Four μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Μάλαγα και θέλει πλέον να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership