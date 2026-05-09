Αρκετές πιθανότητες για να βρεθεί στο προσεχές Μουντιάλ έχει ο Νεϊμάρ, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο Νεϊμάρ που αγωνίζεται αυτήν την περίοδο στην Σάντος, θα πρέπει ωστόσο να ικανοποιήσει τους αρμόδιους και κυρίως τον Κάρλο Αντσελότι, κατά την διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας για να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική 26μελή αποστολή.

Ο Ιταλός προπονητής, παρακολουθεί την κατάσταση του, αλλά ακόμη δεν έχει καλέσει τον Νεϊμάρ από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας.