Τον αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο αναζητούν στην Μπενφίκα, καθώς οι Πορτογάλοι θεωρούν σχεδόν σίγουρο πως ο έμπειρος τεχνικός θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα.

Μάλιστα, η Πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» αναφέρει πως έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μουρίνιο και αυτός είναι ο Μάρκο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Φούλαμ και πρώην προπονητής του Ολυμπιακού έχει ξεχωρίσει ως η καλύτερη λύση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα.

«Η έξοδος του Μουρίνιο από από την Μπενφίκα γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική, με τον Μάρκο Σίλβα να είναι η επιλογή που προτιμούν οι άνθρωποι του συλλόγου για να αναλάβει τη θέση και τον ίδιο να γνωρίζει το ενδιαφέρον της Μπενφίκα», αναφέρει χαρακτηριστικά η «A Bola».

Ο Μάρκο Σίλβα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Φούλαμ τα τελευταία πέντε χρόνια και το συμβολαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.