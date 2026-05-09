Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου, έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ», αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης.

«Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, και με τον πόλεμο να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουμε να αποδείξουμε εκ νέου ότι η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και διχασμών και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», προσθέτει.

«Η Ελλάδα, ως ένα από τα αρχαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη, διεύρυνση, στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει σταθερά προσηλωμένη, ώστε η αυτή η τομή στην παγκόσμια ιστορία να είναι πάντοτε σύμβολο ειρήνης, αλληλεγγύης και ενότητας», καταλήγει ο κ. Γεραπετρίτης.