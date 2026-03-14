Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μέσα σε διάστημα 10 ωρών, έως τις 21:00 το Σάββατο (14/3), οι μονάδες αεράμυνας σε κεντρική και δυτική Ρωσία αναχαίτισαν συνολικά 280 ουκρανικά drones. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 47 από τα drones είχαν στόχο τη Μόσχα.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε δηλώσει ότι έξι drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα 11 ωρών.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Μπριάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε στο Telegram ότι μονάδες στην περιοχή του κατέρριψαν 128 drones.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα βασικό εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραύλων στην περιοχή Μπριάνσκ. Ο Μπογκομάζ είπε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτήν την επίθεση, χωρίς να διευκρινίσει τι επλήγη.