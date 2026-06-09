Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Αδυνατώντας να επιτύχει τους στόχους της στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία εντείνει τις πράξεις τρόμου κατά αμάχων», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, ζητώντας να «εντατικοποιηθεί η πίεση» στη Μόσχα.

Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και στις δύο πλευρές του μετώπου και οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Στο Τσουχούιβ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη έγκυο καθώς και σε δύο άνδρες, 56 και 70 ετών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανάρτησε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην ίδια την πόλη του Χαρκόβου, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, τα πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 166 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς και δύο πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 146 drones αναχαιτίστηκαν.

Η υπηρεσία έκτακτης βοήθειας αναθεώρησε επίσης προς τα επάνω τον απολογισμό ρωσικού πλήγματος που έγινε χθες στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σε δύο νεκρούς και 32 τραυματίες.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επίσης στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), ένας ακόμα στην περιφέρεια της Νικόπολης (νότια) και ένας τρίτος σε αυτήν της Χερσώνας (νότια) στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.