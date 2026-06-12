Κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή, ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιφέρεια Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 40χρονη γυναίκα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Ο εχθρός διεξήγαγε μαζικό πλήγμα με drones εναντίον πολιτικής υποδομής» στη Σόστκα, πόλη στην περιφέρεια Σούμι, όπου «γυναίκα 44 ετών σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

🇷🇺#Rusia continua desmantelando la infraestructura ferroviaria ucraniana como respuesta a los ataques ucranianos sobre la logística rusa.

En este caso fue destruido un depósito de locomotoras en Konotop, en la región de Sumy.#Ucrania#OTAN

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/uK9oXFiAGj — Ramsés X. 9️⃣1️⃣🇩🇴🇷🇺 (@Ramses_Xrd) June 12, 2026

Δεύτερη γυναίκα, 33 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά. Η ρωσική επιδρομή προκάλεσε ακόμη εκτεταμένες ζημιές σε τριώροφο κτίριο, που δεν αποτελούσε κατοικία, ανέφερε ακόμη ο κ. Χριχόροφ, ο οποίος απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.