Η Γαλλία φαίνεται πως αγνοεί τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και λέει όχι στην αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σήμερα (14/03/2026) πως περιμένει από τους συμμάχους να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν απειλεί να τα κλείσει.

Η Γαλλία, ωστόσο, δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στις φήμες, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: αμυντική. Προστατευτική. Σταματήστε την κινδυνολογία.»