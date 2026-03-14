Σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με το τέλος του πολέμου να μην διαφαίνεται ακόμη· αντιθέτως, όλα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υποτίμησαν τη δύναμη και την αντοχή της ιρανικής πλευράς.

Παρότι ο Τραμπ αναφέρεται σε «νικηφόρα» πορεία των αμερικανικών επιχειρήσεων, η Τεχεράνη δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι υποχώρησης. Μάλιστα, ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ όχι μόνο δεν οδήγησε σε αποκλιμάκωση, αλλά αναζωπύρωσε τα ιρανικά αντίποινα στις γειτονικές χώρες, προκαλώντας βαθύτερο χάος στην περιοχή και έντονη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.

Το Σάββατο, drone πραγματοποίησε επίθεση σε μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Μέση Ανατολή, με πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το συγκρότημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται νευραλγικό λιμάνι και τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου· η περιοχή έχει ήδη στοχοποιηθεί στο παρελθόν από ιρανικά πλήγματα.

Την Παρασκευή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε «κάθε στρατιωτικό στόχο» στο μικρό ιρανικό νησί Χαργκ, στον βόρειο Περσικό Κόλπο, κρίσιμο κόμβο για την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι «για λόγους αξιοπρέπειας» επέλεξε να μην πλήξει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί.

Πολεμικά πλοία θα κρατήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ⁠ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλα κράτη θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να μείνουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχουμε ήδη καταστρέψει 100% τις ιρανικές στρατιωτικές ικανότητες, όμως τους είναι εύκολο στείλουν ένα ή δύο ντρόουν, να ποντίσουν μία νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ας ελπίσουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι (…) θα στείλουν πλοία στην περιοχή προκειμένου τα Στενά του Ορμούζ να μην απειλούνται πλέον από μια χώρα πλήρως αποκεφαλισμένη», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως «εν αναμονή», οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ακτές και να στοχοθετούν το ναυτικό του Ιράν.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Ορμούζ», τόνισε.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει εάν οποιαδήποτε χώρα συμφώνησε να στείλει πλοία.

Χθες, ο Τραμπ είπε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Σε απάντηση, το Ιράν προχώρησε σε ρίψη βομβών διασποράς στο Τελ Αβίβ

Παράλληλα, δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο CBS News ότι η Ουάσιγκτον πιθανότατα θα αποστείλει μονάδα Πεζοναυτών και επιπλέον πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, μια τέτοια μονάδα —με δυνατότητα διεξαγωγής αμφίβιων επιχειρήσεων— συνήθως αποτελείται από έως και 5.000 Πεζοναύτες και ναύτες κατανεμημένους σε πολλαπλά πολεμικά σκάφη.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες από κυβερνητικούς αξιωματούχους που συμμετέχουν σε φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη για την Ημέρα Κουντς, την ετήσια φιλοπαλαιστινιακή εκδήλωση.

Η κατάσταση παραμένει εύφλεκτη, καθώς Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ απαντά με συνεχείς επιχειρήσεις τόσο στον Λίβανο όσο και εναντίον ιρανικών στόχων.