Η νήσος Χαργκ, που βρέθηκε στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων χθες, είναι ένας πολύ σημαντικός πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν, απ’ όπου αναχωρεί περίπου το 90% των εξαγωγών του αργού πετρελαίου της χώρας.

Καθώς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, σε απόσταση περίπου 30 χλμ από τις ακτές και σχεδόν 500 χιλιομέτρων από το Στενό του Ορμούζ, το νησί Χαργκ απέφευγαν να το στοχοθετήσουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου.

Αυτό άλλαξε χθες, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως πλήγματα είχαν «ολοκληρωτικά καταστρέψει» στρατιωτικούς στόχους στο Χαργκ.

Όμως, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, «επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές της νήσου», απειλώντας την ίδια ώρα να το κάνει εάν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίσει τον ελεύθερο διάπλου των πλοίων από το Στενό του Χορμούζ.

Καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση της νήσου δεν καταστράφηκε, μετέδωσε στη συνέχεια το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο καταμέτρησε 15 πλήγματα που στόχευσαν «τις άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Joshan, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Νησί με αραιή βλάστηση και μέγεθος περίπου το ένα τρίτο του Μανχάταν, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Το μικρό νησί γνώρισε μια ισχυρή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής άνθησης του Ιράν τις δεκαετίες του 1960 και 1970, καθώς μεγάλο μέρος της ακτογραμμής ήταν πολύ ρηχό για να φιλοξενήσει τα σούπερ τάνκερ.

Το Ιράν επιδίωξε να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές του δυνατότητες ανοίγοντας τον τερματικό σταθμό Jask (νότια) στον Κόλπο του Ομάν το 2021, έξω από το σημείο συμφόρησης του Στενού του Ορμούζ.

Όμως, το Χαργκ παραμένει «ακρογωνιαίος λίθος της ιρανικής οικονομίας και μία σημαντική πηγή εσόδων για τους Φρουρούς της Επανάστασης», υπογραμμίζει η JP Morgan, αναφερόμενη στον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τις τελευταίες ημέρες, αμερικανικά ΜΜΕ μιλούσαν για εικασίες βάσει των οποίων αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις θα μπορούσαν να προετοιμάζονται με στόχο μια ανάπτυξη, ιδίως στο Χαργκ.

Όμως, μια τέτοια χερσαία επιχείρηση θα ήταν «πολύ δύσκολο» να διεξαχθεί σε αυτό το νησί που καλύπτεται πλήρως από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πετρελαιαγωγούς και δεξαμενές, σύμφωνα με τον Φαρζίν Ναντιμί, ερευνητή του Washington Institute for Near East Policy.

Το Ιράν, τέταρτος παραγωγός αργού στους κόλπους του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), προειδοποίησε πως κάθε επίθεση εναντίον των υποδομών του θα αποτελέσει αντικείμενο μιας απάντησης «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να «μετατρέψει σε στάχτες» τις πετρελαϊκές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.