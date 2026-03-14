Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση κλιμακούμενης έντασης, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποιεί ότι αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν πλέον να αποτελέσουν στόχο αντιποίνων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών και στρατιωτικών υποδομών, θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι». Η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας και έρχεται ως άμεση απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών νησιών στον Περσικό Κόλπο.

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, δήλωσε το δελτίο Τύπου του Κέντρου Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το κείμενο, το οποίο αναγνώσθηκε στην κρατική τηλεόραση, καλεί τον πληθυσμό να «εκκενώσει» αυτές τις ζώνες.

Την ίδια σχεδόν ώρα, καπνός υψωνόταν πάνω από μία σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ένα νέο πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρθηκε στη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό λιμάνι στο οποίο ιρανικές επιθέσεις έχουν στοχοθετήσει αποθήκη πετρελαίου. Ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου βρίσκεται επίσης εκεί.

Φωτιά και στήλη καπνού, πιθανότατα μετά από πτώση συντριμμιών από ιρανικό drone που αναχαιτίστηκε, στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σήμερα το πρωί (AP Photo/Altaf Qadri)

Δύο πηγές από την πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Reuters ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης ανεστάλησαν στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά την πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης σηματοδοτεί μια περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης, η οποία ήδη έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, η ρητορική των ιρανικών αρχών δείχνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να μεταφέρει το πεδίο της αντιπαράθεσης και σε κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

Τα πλήγματα σε ιρανικά νησιά και το Kharg

Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ιρανικών στόχων στον Περσικό Κόλπο, με βασικό στόχο το νησί Kharg. Το συγκεκριμένο νησί έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομία του Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι επιθέσεις είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ιρανικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα πλήγματα κατέστρεψαν σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως σοβαρή κλιμάκωση και υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια υποδομών που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου. Για τον λόγο αυτόν, οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε κράτη της περιοχής μπορούν πλέον να βρεθούν στο στόχαστρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι προειδοποιήσεις αφορούν ειδικά λιμάνια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Μπαχρέιν, οι αμερικανικές βάσεις και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Στο μεταξύ, βίντεο που αναλύθηκε από τους New York Times δείχνει βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από έδαφος του Μπαχρέιν προς το Ιράν.

Αν επιβεβαιωθεί πλήρως η προέλευση της εκτόξευσης, θα πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία επίθεση εναντίον του Ιράν φαίνεται να προέρχεται από χώρα του Περσικού Κόλπου από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές ναυτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη βάση είχε βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων ήδη από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μπαχρέιν δήλωσε στους New York Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις». Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν το βίντεο δείχνει εκτόξευση πυραύλων από αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν από το έδαφος της χώρας.

Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου έχουν μέχρι στιγμής προσπαθήσει να κρατήσουν αποστάσεις από τη σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Κυβερνήσεις της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μια άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε μια ήδη εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία.

Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει εξαπολύσει τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων σε χώρες της περιοχής, κατηγορώντας τις ότι επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν το έδαφός τους ως βάση για επιθέσεις.

Με τη σύγκρουση να επεκτείνεται σταδιακά πέρα από τα αρχικά μέτωπα, αναλυτές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος γενικευμένης κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά υψηλός, ιδιαίτερα αν οι απειλές της Τεχεράνης μετατραπούν σε πραγματικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου.