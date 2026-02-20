Φτάσαμε στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και πολλοί ενδεχομένως έχετε παραμείνει στο κλεινόν άστυ. Και καλά κάνατε, καθώς η πρωτεύουσα για τρεις ημέρες θα κινείται σε καρναβαλικούς ρυθμούς από γωνιά σε γωνιά. Στους δρόμους και στις πλατείες θα αναβιώσουν αποκριάτικα έθιμα με μπόλικη μουσική και χορούς. Την Καθαρά Δευτέρα ο αττικός ουρανός θα γεμίσει με χαρταετούς, ενώ σε πολλούς δήμους θα γιορτάσουν τα Κούλουμα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά δωρεάν εκδηλώσεις και δράσεις στην Αθήνα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Αποκριάτικη παρέλαση και Κούλουμα στον Δήμο Αθηναίων

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αποτελεί την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων της αθηναϊκής Αποκριάς, με την αποκριάτικη παρέλαση που θα καταλήξει σε ένα εκπληκτικό πάρτi. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Καρναβαλιστές, χορευτικά δρώμενα και μπάντες κρουστών θα διασχίσουν την Ερμού και την Αιόλου με προορισμό την Πλατεία Κοτζιά, όπου στις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Την έναρξη της παρέλασης θα ντύσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη της διάρκειά της τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η Ελληνική ομάδα Cheerleaders θα κρατούν δυνατό το ρυθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης για τα ελληνικά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Κάτω από τον πολύχρωμο αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της θα υποδέχεται το κοινό από τις 11:00 το πρωί. Στις 11:30 θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.

Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή της Αποκριάς, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται το κοινό σε μια ανοιχτή γιορτή στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, γεμάτη χρώμα, ρυθμό και φαντασία. Δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, face painting και ποικίλες δράσεις διαμορφώνουν ένα ζωντανό, συμμετοχικό σκηνικό, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να μεταμφιεστούν και να γίνουν μέρος της αποκριάτικης ατμόσφαιρας. Η γιορτινή εμπειρία κορυφώνεται με μια μεγάλη συναυλία στο Ξέφωτο από τους Rosanna Mailán & The Orchestra.

Πολυδιάστατη καλλιτεχνική προσωπικότητα — performer, τραγουδίστρια και μουσικός με καταγωγή από την Κούβα — η Rosanna Mailán παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ ένα δυναμικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με διεθνείς και εγχώριες επιτυχίες σε ρυθμούς salsa, mambo και cha-cha. Μαζί με 10μελή ζωντανή ορχήστρα πνευστών και κρουστών -αποτελούμενη από Κουβανούς και Έλληνες μουσικούς- και ομάδα χορευτών, δημιουργεί μια εορταστική εμπειρία που αντλεί έμπνευση από την καρναβαλική παράδοση της Λατινικής Αμερικής.

Πρόγραμμα

11.00 – 12.00: Ανοιχτό μάθημα latin χορού

11.00 – 15.00: Face Painting

11.30 – 14.30: Τα χρώματα της Κούβας: Δημιουργούμε καρναβαλικές μάσκες

12.00 – 14.00: Rosanna Mailán & The Orchestra

Την Καθαρά Δευτέρα, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται μια μουσική «πανήγυρη» αφιερωμένη στον ουρανό και τη γη, εκεί όπου ο ήχος, η κίνηση και η συλλογική μνήμη συναντιούνται. Με αδιάκοπο ρυθμό, τραγούδι και χορό, η γιορτή ξετυλίγεται σαν ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση του ελληνισμού, υμνώντας τη φύση, την ελευθερία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη.

Η Βασιλική Καρακώστα προσκαλεί και ενώνει κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές από διαφορετικές γενιές και τόπους, συνθέτοντας για πρώτη φορά μια μοναδική συνάντηση. Ένα πολύχρωμο μουσικό σύνολο που, με οδηγό τη συλλογική εμπειρία και τον ήχο της μνήμης, μετατρέπει την Καθαρά Δευτέρα σε γιορτή κοινής ανάτασης και προσδοκίας. Συμμετέχει με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα, ο χορευτικός τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα

11.30 – 14.30: Εικαστική δράση: Χαρταετοί που ονειρεύονται

12.00 – 15.00: Δημιουργική Μεταξοτυπία στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

12.00 – 15.00: Ουρανού & γης «πανήγυρις»

Καθαρά Δευτέρα στην Παραλία Φρεαττύδας

Την Καθαρά Δευτέρα, στις 12:00, στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Παραλία Φρεαττύδας πρόκειται να στηθεί ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι από τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται σαρακοστιανά εδέσματα, παραδοσιακή λαγάνα, χαλβάς και καλό κρασί.

Κλασικά καρναβάλι στο Μοσχάτο

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα καρναβάλια της Ελλάδας. Η μεγάλη παρέλαση με τους χιλιάδες καρναβαλιστές θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 14.00, στη Λ. Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο, ενώ μετά το τέλος της στις 16.00 θα ακολουθήσει συναυλία με την Αναστασία, αλλά και το Colour Day Festival που για άλλη μία χρονιά θα δώσει χρώμα στη γιορτή! Παρουσιαστές στο φετινό καρναβάλι θα είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Η διασκέδαση θα συνεχιστεί την Καθαρά Δευτέρα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Α. Γεωργίου) στον Ταύρο με τον Ματθαίο Γιαννούλη.

Ξεχωριστές Απόκριες στο Περιστέρι

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 19:00 θα στηθεί γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη, με το κλαρίνο

του Μάκη Τσίκου, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 οι XANAZOO θα απογειώσουν το αποκριάτικο κέφι, ενώ την ίδια μέσα στις 19:00 παίρνουν τη σκυτάλη οι VANILLA SWING. Οι εκδηλώσεις στο Περιστέρι κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα στις 12:00 με την Γωγώ Τσαμπά και τον Νεκτάριο Κοκκώνη στο κλαρίνο σε ένα κλασικό πανηγύρι.