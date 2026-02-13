Και φτάσαμε στου Αγίου Βαλεντίνου, η ημέρα των ερωτευμένων και των δώρων. Αλλά και της εξόδου με το άλλο σας μισό, με τα εστιατόρια να έχουν την τιμητική τους, καθώς ο… έρωτας περνάει από το στομάχι!

Αν αυτή την ημέρα γιορτάζετε και θέλετε μια ξεχωριστή έξοδο με το έτερόν σας ήμισυ, σας έχουμε παρακάτω τρία ατμοσφαιρικά εστιατόρια στο κέντρο της Αθήνας, ιδανικά για την περίσταση.

Aleria

Ο ζεστός και οικείος χώρος στο Μεταξουργείο είναι μία από τις ιδανικές επιλογές για έξοδο του Αγίου Βαλεντίνου. Στο Aleria θα βρείτε ένα εξαιρετικό μενού, που επιβεβαιώνει ότι πράγματι… «ο έρωτας περνάει από το στομάχι».

Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μεταξουργείο

Tekila

Αν θέλετε να κάνετε πιο… spicy την ημέρα, ε τότε καλό είναι να περάσετε από το Tekila. Το μεξικάνικο εστιατόριο είναι ιδανικό για του Βαλεντίνου. Εκτός από τις γεύσεις, θα σας εντυπωσιάσει και η ατμόσφαιρα του μαγαζιού, καθώς πρόκειται για έναν ρετρό χώρο με λουλούδια και χρώμα.

Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα

Zinglee

Zing σημαίνει ενέργεια και Glee σημαίνει ευφορία και οι δύο μαζί συνθέτουν το όνομα του Zinglee, το μπιστρό στο Κολωνάκι που μπορείς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όλη τη μέρα. Το μεσημέρι για φαγητό και το βράδυ για κοκτέιλ, μουσική και διασκέδαση.

Τσακάλωφ 2, Κολωνάκι