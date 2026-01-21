Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και ο καιρός είναι -επιτέλους- χειμωνιάτικος. Και ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουμε το σκηνικό, εκτός από τη θαλπωρή του σπιτιού, είναι να πάρουμε την παρέα μας για μια έξοδο για καφέ, ζεστή σοκολάτα ή άλλο ρόφημα, σε χουχουλιάρικα στέκια.

Στην Αθήνα θα βρείτε πολλά στέκια, εμείς επιλέξαμε τρία στο κέντρο της πόλης, που θα ευχαριστηθείτε την έξοδό σας, σε cozy ατμόσφαιρα.

Βρυσάκι

Στεγασμένο σε ένα παλιό αρχοντικό στην Πλάκα, το Βρυσάκι είναι ένας χώρος με vibes περασμένων δεκαετιών, προκαλώντας μια νοσταλγική διάθεση σε ένα χουχουλιάρικο σκηνικό. Ιδανική επιλογή για να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα ζεστό ρόφημα με ελληνικά αρωματικά βότανα, στην καρδιά της πόλης, τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Βρυσακίου 17, Πλάκα

Αλεξανδρινό

Αν αναζητάτε ένα πιο μποέμ στέκι για να απολαύσετε τον καφέ σας, θα το βρείτε στο Αλεξανδρινό. Ένας χώρος με παριζιάνικο αέρα και λίγα τραπέζια, ιδανικός για λίγες στιγμές χαλάρωσης σε ένα ήσυχο μέρος στο κέντρο της πόλης.

Εμμανουήλ Μπενάκη 69, Εξάρχεια

Espressaki

Παρόλο που είναι μικροσκοπικό -η κατάληξη στο όνομά του δεν είναι τυχαία- είναι τόσο cozy και γουστόζικο που σας προδιαθέτει να το καθιερώσετε για στέκι στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκεται πίσω ακριβώς από το Ιπποκράτειο και αποτελεί τον ορισμό του χουχουλιάρικου χώρου.

Άγγελου Πυρρή 3, Αθήνα