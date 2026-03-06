Η Κατερίνα Καινούργιου ενοχλήθηκε με τον σκηνοθέτη της εκπομπής της «Super Κατερίνα», Δημήτρη Σταματόπουλο, όταν την έδειξε να τρώει ένα σάντουιτς κατά τη διάρκεια των αστρολογικών προβλέψεων από τη Βάσια Μαυράκη.

«Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», είπε ενοχλημένη η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής της με τον σκηνοθέτη να μην σταματάει το πλάνο.

H Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, στη συνέχεια αναστέναξε προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Κάτι δικά μου, θα του χαλάσει η ημέρα μετά», είπε με νόημα στην αστρολόγο της εκπομπής.

Δείτε το σημείο στο 10:03: