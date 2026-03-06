Λίγα μέτρα κάτω από τους περαστικούς που διασχίζουν την οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας ακούγεται ο βηματισμός μιας άλλης εποχής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιούνται με σκοπό την ανάπλαση του δρόμου, αποκαλύφθηκε τυχαία κάτω από το οδόστρωμα ένα αρχαίο ψηφιδωτό. Πρόκειται για μία αρκετά μεγάλη επιφάνεια, η οποία παρά το πέρας του χρόνου σε αρκετά τμήματά της παραμένει αναλλοίωτη.

Ο κόσμος φαίνεται να έχει υποδεχτεί με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη. Αρκετοί είναι εκείνοι που σταματούν στο σημείο, βρίσκεται μεταξύ του πεζοδρόμου της Αιόλου και της οδού Αθηνάς, και προσπαθούν να διακρίνουν το αρχαιολογικό εύρημα, το οποίο έχει καλυφθεί με ειδικό λευκό κάλυμμα, ενώ ο χώρος έχει περιφραχθεί με προσωρινό πλέγμα.

Οι άνθρωποι των γειτονικών καταστημάτων φαίνεται να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις εργασίες συντήρησης, αναφέροντας ότι τις προηγούμενες ώρες ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ψηφιδωτού κι αναμένεται πλέον να προγραμματιστεί η μεταφορά του.

«Να βάλουμε ένα χεράκι» ακούγεται να λέει αστειευόμενος μαγαζάτορας, φανερώνοντας όμως και την ενόχλησή του για την παράταση των ημερών του εργοταξίου, το οποίο ξεκίνησε να υφίσταται πριν τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στις 12 Φεβρουαρίου.

Από την άλλη παραμένει εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, σε περιοχές που βρίσκονται εντός του ιστορικού κέντρου, συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια τμήματα του αρχαίου παρελθόντος. Όποια πλάκα κι αν σηκώσουμε, από κάτω εξακολουθούν να κρύβονται αιώνες ιστορίας.