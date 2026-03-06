Το 2026, η Ελλάδα θα γιορτάσει τη 200ή επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα από τα πιο καθοριστικά και τραγικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, που συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπερασπιστές της πόλης, Έλληνες και Φιλέλληνες, προτίμησαν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν στον κατακτητή, επιχειρώντας μια ηρωική έξοδο που κατέληξε σε σφαγή και καταστροφή. Η έξοδος αυτή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα της Επανάστασης και συνεχίζει να συγκινεί βαθιά μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει μια σειρά από σημαντικά έργα και δράσεις, με κορυφαία την περιοδική έκθεση «Η Έξοδος του Μεσολογγίου στον καμβά του Delacroix».

Η έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, θα αναδείξει τον θρυλικό πίνακα του Ευγένιου Δελacroix «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που θα ταξιδέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο πίνακας του Ντελακρουά απεικονίζει τη χώρα ως μια γυναίκα που θρηνεί στα ερείπια του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας με συγκλονιστικό τρόπο τη θλίψη και την αντοχή της Ελλάδας, μετά την καταστροφή της πόλης. Το έργο αυτό, εκτός από την καλλιτεχνική του αξία, αποτελεί και σύμβολο της θυσίας και του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους.

Η ανακοίνωση για την έκθεση έγινε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην Αθήνα, στις 12 Μαΐου 2025. Η προετοιμασία της έκθεσης έχει ξεκινήσει περίπου έναν χρόνο νωρίτερα και αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο γεγονός των επετειακών εορτασμών του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2026.

Επιπλέον, στο Μεσολόγγι θα φιλοξενηθούν και άλλες σημαντικές εκθέσεις, όπως το γλυπτό «Η Κόρη της Ελλάδας» του David d’Angers, που κοσμούσε τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, καθώς και ο επενδύτης του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, η μοναδική διασωθείσα στολή Ιερολοχίτη.

Η περιοδική έκθεση του Δελacroix αναμένεται να ενισχύσει τη σημασία της επετειακής χρονιάς και να προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της φιλελληνικής τέχνης.

Η διοργάνωση της έκθεσης αποτελεί μέρος των ευρύτερων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την υποστήριξη των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου.