Το Μουσείο Βορρέ συνεχίζει δυναμικά το χειμερινό του πρόγραμμα, παρουσιάζοντας μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημιουργικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, δύο ξεχωριστά προγράμματα – ένα για γονείς/κηδεμόνες και παιδιά ηλικίας 3–6 ετών και ένα για παιδιά 7–12 ετών – μετατρέπουν την επαφή με τα έργα τέχνης σε μια ζωντανή εμπειρία δημιουργικής έκφρασης.

Αναλυτικά τα προγράμματα

Όταν τα αγάλματα ζωντανεύουν (παιδιά 7-12 ετών) | Εικαστικό εργαστήριο

Σάββατα 21 & 28 Φεβρουαρίου 2026, 11:30-14:00

Το πρόγραμμα «Όταν τα αγάλματα ζωντανεύουν» απευθύνεται σε παιδιά 7–12 ετών και αντλεί έμπνευση από τα γλυπτά του Μουσείου. Μέσα από εικαστικές και θεατρικές δράσεις, τα παιδιά παρατηρούν μορφές και στάσεις και μετατρέπουν τα αγάλματα σε φανταστικούς χαρακτήρες.

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εργαστήρια:

21 Φεβρουαρίου 2026 – Δημιουργία μασκών εμπνευσμένων από τα γλυπτά, που μεταμορφώνονται σε ήρωες και αποκριάτικες φιγούρες.

28 Φεβρουαρίου 2026 – Θέατρο σκιών με φιγούρες βασισμένες στα αγάλματα, που ζωντανεύουν μέσα από ομαδική αφήγηση.

Τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ή και στα δύο εργαστήρια.

Εργαστήρια για παιδιά 7-12 ετών

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από την εικαστικό Κλεώνη Μανουσάκη

1ο εργαστήριο: «Μάσκες μεταμόρφωσης: Όταν τα αγάλματα ξυπνούν»

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες: 11:30-14:00

Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ

2ο εργαστήριο: «Θέατρο σκιών: Οι σκιές των αγαλμάτων αφηγούνται»

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες: 11:30-14:00

Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ

Κάθε εργαστήριο υλοποιείται αυτοτελώς και τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν είτε σε ένα είτε και στα δύο εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: vorresmuseum.gr

Ζωγράφοι ισορροπούν στα χρώματα του πίνακα (Γονείς/κηδεμό-νες και παιδιά 3-6 ετών)| Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικού χορού

Κυριακές 1, 8 & 15 Μαρτίου 2026, 12:00-13:15

Το Μουσείο Βορρέ διοργανώνει εργαστήρια δημιουργικού χορού για οικογένειες με παιδιά 3–6 ετών (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, Α΄ Δημοτικού). Ο τρίτος κύκλος αντλεί έμπνευση από τη συλλογή σύγχρονης ελληνικής τέχνης του Μουσείου, με έμφαση στα επιτοίχια έργα και τη ζωγραφική. Η συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα ανά παιδί είναι απαραίτητη.

Στις τρεις συναντήσεις, τα παιδιά και οι συνοδοί τους εξερευνούν μέσα από την κίνηση τις έννοιες του ίχνους και της διαδρομής, του κάδρου και της σύνθεσης, καθώς και του φωτός και της σκιάς, δημιουργώντας τους δικούς τους «ζωντανούς πίνακες» με εργαλείο το σώμα και τη φαντασία.

Εργαστήριο για παιδιά 3-6 ετών και τους γονείς/κηδεμόνες τους

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τη χορεύτρια και δασκάλα χορού Σάνια Στριμπάκου

Ημερομηνίες: Κυριακή 1, 8 & 15 Μαρτίου 2026

Ώρες: 12:00-13:15

Κόστος συμμετοχής: €20 Οικογενειακό εισιτήριο (1 ενήλικας + 1 παιδί) / Συνάντηση.

Σημείωση: Το κάθε ζεύγος παιδιού-γονέα/κηδεμόνα μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες συναντήσεις μίας θεματικής ενότητας, ή και σε παραπάνω από μία θεματική ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: vorresmuseum.gr

Ανακαλύψτε το Μουσείο Βορρέ

Το Μουσείο Βορρέ – Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη

Το Μουσείο Βορρέ στην Παιανία στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές και αντιπροσωπευτικές συλλογές σύγχρονης ελληνικής τέχνης, εξερευνώντας την πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας από τον 20ό αιώνα έως σήμερα. Παράλληλα, αποτελεί έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό χώρο που ενσωματώνει με αρμονία την παραδοσιακή λαϊκή κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Η συλλογή του μουσείου καλύπτει περισσότερα από 2.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις της χώρας. Μέσα από τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του, προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη, την ιστορία και την αισθητική.

Το Πυργί – Ένα προσωπικό όραμα αφιερωμένο στο ελληνικό πνεύμα

Το Πυργί είναι ένα προσωπικό όραμα που πραγματώθηκε, ένα όραμα της πολύτροπης, ευγενικής αρμονίας και ωραιότητας της παραδοσιακής Ελλάδας. Χρειάστηκαν σαράντα χρόνια αδιάκοπης εργασίας με τη βοήθεια εντοπίων τεχνιτών για να γίνει το όραμα πραγματικότητα, ένα αφιέρωμα στο αιώνιο ελληνικό πνεύμα.

Πήρε το όνομά του από τους δύο μικρούς πύργους, κύριο αρχιτεκτονικό του γνώρισμα. Αποτελείται από δύο παραδοσιακά χωριάτικα σπίτια και τα ερείπια ενός στάβλου του 19ου αιώνα, που ενώθηκαν σε ένα ενιαίο σύνολο με την ίδια ελληνική πατροπαράδοτη τεχνοτροπία.

Οι χώροι του φιλοξενούν μια εντυπωσιακή συλλογή ελληνικών λαϊκών αντικειμένων καθημερινής χρήσης, σπάνια έπιπλα, κεραμικά, ζωγραφικά έργα, χαρακτικά και εκκλησιαστικές εικόνες, μαζί με επιλεγμένα δείγματα ευρωπαϊκής επιπλοποιίας του 18ου και 19ου αιώνα, που αντικατοπτρίζουν τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση της εποχής.

Οι Κήποι – Ένας διάλογος φύσης και τέχνης

Οι εκτεταμένοι εξωτερικοί χώροι και οι μεσογειακοί κήποι του μουσείου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του. Απλωμένοι σε πολλαπλά επίπεδα, φιλοξενούν πλούσια βλάστηση και γλυπτά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας και στοχασμού. Οι κήποι λειτουργούν ως φυσική συνέχεια της καλλιτεχνικής εμπειρίας του μουσείου, φιλοξενώντας εκδηλώσεις, εργαστήρια και εκθέσεις που συνδέουν τη φύση με την τέχνη.

ΤοCafé – Μια ανάπαυλα μέσα στην τέχνη

Το Tocafé του Μουσείου Βορρέ προσφέρει μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης μέσα στους μεσογειακούς κήπους του Πυργιού. Πρόκειται για έναν χώρο όπου η φυσική ομορφιά και η πολιτιστική κληρονομιά συναντώνται, προσκαλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν στιγμές ηρεμίας μετά την περιήγησή τους στις αίθουσες και τους κήπους του μουσείου.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες λειτουργίας

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00

Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.

Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.

Tocafé

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00

Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Μουσείο Βορρέ

Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €5

Μειωμένο εισιτήριο: €3

(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)