Μια ξεχωριστή έκθεση φιλοξενεί αυτή την περίοδο το Μουσείο Μπενάκη. Πρόκειται για την εικαστική έκθεση «Είσαι ο, τι φοράς», που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και σχεδιαστές, διερευνώντας τη δυναμική σχέση μόδας και σύγχρονης τέχνης.

Θα διαρκέσει έως της 24 Απριλίου και είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και τον δήμο Ρεθύμνης, με τους επιμελητές Μαρία Μαραγκού, Μαρία Παναγίδου και Σταύρο Καβαλλάρη επιχειρούν να αναδείξουν την αμφίδρομη σχέση της μόδας και των προκλήσεων της εποχής μας, όπως αυτές εκφράζονται και επηρεάζονται από τη σύγχρονη τέχνη, και τους προβληματισμούς που νεωτεριστικά αυτή προβάλλει.

Κομβικό σημείο της έκθεσης αποτελεί το ειδικό αφιέρωμα στη μεγάλη Ρεθύμνια σχεδιάστρια μόδας με διεθνή ακτινοβολία Σοφία Κοκοσαλάκη, η οποία τίμησε την Ελλάδα σε όλον τον κόσμο και έφυγε πολύ νωρίς. Στο αφιέρωμα παρουσιάζονται εικοσιτέσσερις δημιουργίες της, οι οποίες προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τη συλλογή της οικογένειάς της και φίλων συλλεκτών.

Kapurani Bros

Χωρίς τίτλο, 2015

Λάδι σε καμβά

Η ιστορικός μόδας Μέτυ Τσουκάτου, που υπογράφει το κείμενο που συνοδεύει αυτό το αφιέρωμα, αναφέρει: «Η ελληνική πολιτισμική κληρονομιά υπήρξε για τη Σοφία Κοκοσαλάκη σταθερή αναφορά, υπερβαίνοντας πάντα το αναμενόμενο και αποφεύγοντας το φολκλόρ. Ο μινωικός πολιτισμός, η αρχαία Ελλάδα, η λαϊκή παράδοση και χειροτεχνία, η Κρήτη –τόπος καταγωγής, παιδικών βιωμάτων και καλοκαιρινών επιστροφών– αποτέλεσαν υλικό φορτισμένο με μνήμη και συναίσθημα, που τροφοδότησε τον σχεδιαστικό της κόσμο. Οι αρχαιοελληνικές πτυχώσεις, η κομποδετική, η Θεά των Όφεων, η βυζαντινή εικονογραφία, τα ελληνικά κεντήματα συνδυάζονταν με επιρροές από την αστική ζωή, τη street κουλτούρα, την αισθητική της new wave και της post-punk μουσικής σκηνής. Το αποτέλεσμα ήταν ρούχα με ένταση, χαρακτήρα και νεωτερισμό –μια προσωπική, μινιμαλιστική εκδοχή του «ελληνικού», απολύτως συντονισμένη με τον ρυθμό του παρόντος.»

Από την αρχαιότητα, το ρούχο κάλυπτε άμεσες ανάγκες του ανθρώπου, καθόριζε όμως και τη θέση του στην κοινωνία. Έγινε δε με το πέρασμα του χρόνου ταυτοτικό στοιχείο της προσωπικότητάς του σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η έκθεση «ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΦΟΡΑΣ» επιχειρεί να αναδείξει τις εκφάνσεις αυτού του διαχρονικού ταυτοτικού στοιχείου στη σύγχρονη τέχνη μέσα από έργα καλλιτεχνών και σχεδιαστών, Ελλήνων και από όλον τον κόσμο, ακόμα κι όταν το ρούχο απουσιάζει.

Χρήστος Δεληδήμος

Waiting Time, 2025

Ύφασμα, νύχια, μέταλλο, ξύλο

Πρόκειται για ένα έργο σε εξέλιξη που ευελπιστεί να καταδείξει πώς αυτό το ταυτοτικό στοιχείο μετουσιώνεται σε έργο τέχνης. Όπως αναγράφεται σε ένα απόσπασμα του κειμένου των τριών επιμελητών στον κατάλογο: «Ο καλλιτέχνης συνήθως αποδομεί τη γλώσσα του στιλ. Πολλές φορές γίνεται ο poète maudit της σύγχρονης bourgeois κοινωνίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις και στην αφομοίωση των αλλαγών. Με όπλο την απεικονιστική τεχνική προκειμένου να ορίσει και να επεξηγήσει τη θεματολογία του, ο καλλιτέχνης εναποθέτει την εννοιολογική του αναζήτηση σε ζητήματα προσφιλή τόσο στη χαμηλή τέχνη, όσο και αυτών της υψηλής. Τελικά, με μια μετα-Γουορχολική ιδιαιτερότητα, αυτό που παρουσιάζεται στο απεικονιστικό πεδίο είναι η ματιά του καλλιτέχνη στο πως ακριβώς θέλει / πρέπει να αποδοθεί».

Στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 παρουσιάζονται έργα τριάντα (30) καλλιτεχνών και σχεδιαστών:

Ελεωνόρα Αντωνιάδου, Δημήτρης Αντωνίτσης, Ευγενία Αποστόλου, Vanessa Beecroft, Blind Adam, Αντώνης Βολανάκης, Hussein Chalayan, Χρήστος Δεληδήμος, Σταμάτης Ζάννος, Bill Georgoussis, René Habermacher, Rebecca Horn, Travis Hutchison, Ανέστης Ιωάννου, Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Λευτέρης Κανακάκις, Yael Kanarek, Kapurani Bros, Σοφία Κοκοσαλάκη, Σοφία Κοσμάογλου, Γιάννης Μπουρνιάς, Αλίκη Παλάσκα, Άγγελος Παπαδημητρίου, Μαρία Παπαδημητρίου, Γιάννης Σίσκος, Χριστιάνα Σούλου, Έφη Σπύρου, Versaweiss, Παντελής Χανδρής και Νίκος Χαραλαμπίδης.

Έφη Σπύρου

IDENTITY IN BETWEEN, 2021

Παραγωγή: RUNONART NGO

Project Concept \u2012 Σκηνοθεσία: Έφη Σπύρου

Φωτογραφία: Παύλος Μαυρικίδης

Καλλιτέχνης: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Φωτογράφος: Έμμα Λουίζ Χαραλάμπους, 2021

Τα έργα προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΜΣΤΚ), τον Φορέα Σύγχρονου Πολιτισμού ATOPOS, αίθουσες τέχνης, ιδιωτικές συλλογές και τους καλλιτέχνες.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος (ελληνικά & αγγλικά) κατάλογος που ανατυπώθηκε με την ευκαιρία της έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη. Τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των έργων συνοδεύουν σύντομα κείμενα των ίδιων των δημιουργών.

Ξεναγήσεις για το κοινό από τους επιμελητές θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Σάββατο 04 Απριλίου 2026, ώρα 12:00

Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ώρα 12:00

Σάββατο 16 Μαΐου 2026, ώρα 12:00

Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ώρα 12:00

Νίκος Χαραλαμπίδης

Frieze, 1997

Μικτή τεχνική

Έργο από τη Μόνιμη Συλλογή του Μ.Σ.Τ. Κρήτης

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού.

Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα